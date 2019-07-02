朴寶劍義氣送上應援餐車　還狂發瘦身照！同劇還有孔明

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員安宰弘（안재홍）因韓劇《三流之路》金柱萬一角受到關注，更早之前在《請回答1988》更與朴寶劍結下兄弟情。最新主演韓劇《浪漫的體質》，朴寶劍義氣送上應援餐車，還狂發安宰弘瘦照，深怕別人不知道好兄弟變帥了！而7月除了此部，還有9位歐巴輪番上陣，粉絲追劇停不了！

▲▼朴寶劍送應援餐車...旁邊還不忘放著安宰弘瘦下來的照片宣傳。（圖／翻攝自安宰弘IG、韓網）

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安宰弘日前在個人IG上傳2張認證照，照片中的應援餐車就是朴寶劍送來的，他在車上寫下「為演員安宰弘以及《浪漫的體質》工作人員與演員們加油，祝福你們！」並附上與安宰弘拍攝綜藝節目《花樣青春》的合照。不僅如此，旁邊還掛著安宰弘最近瘦下來後，為雜誌拍攝的帥氣單拍，讓安宰弘感動比出手指愛心，謝謝好兄弟義氣相挺。

▲《浪漫的體質》安宰弘與孔明主演。（圖／friday影音提供）

《浪漫的體質》導演大有來頭，就是破億電影《雞不可失》李炳憲執導，該劇改編自他的電影《二十行不行》，原本電影描述3個剛滿二十歲的男生面對全新人生、愛情與友情的故事，電視劇改為描述30歲閨蜜們的煩惱與戀愛日常，並再次與《雞不可失》中主角之一的孔明合作，預計將於7月26日播出，該劇將於27日起每週六、日上午10點於friDay影音獨家播出。

不僅如此，7月還有成勛與崔振赫擔任男主角的《打怪羅曼史Level up》、《正義之刃》，池晟回歸新作《醫師耀漢》、大勢明星Rain與郭時暘合演的《Welcome 2 life》、李尚禹演出的《黃金庭園》、偶像團體Wanna One邕聖祐演出《18歲的瞬間》以及甘宇成、金荷娜主演的《風在吹》，共9位歐巴作品都將會在friDay影音平台看得到。