郭雪芙彎腰「雙峰弧線」走光全被拍！　鏡頭一拉遠…網噴鼻血：邪惡視角

郭雪芙儘管忙碌,仍不忘和粉絲分享生活趣事,她近日飛往巴黎工作,意外在街頭被外國小朋友搭訕,她大方彎腰屈膝合照,卻似乎不小心走光了雙峰弧線,讓不少網友害羞直呼:「這視角太邪惡了!」

▲▼郭雪芙平常打扮多半包緊緊。(圖/翻攝自Instagram/aohsuehfu)



照片中,可以看到郭雪芙頂著激短髮入鏡,戴上帥氣高帽、搭配誇張的金屬色耳環,格外襯托她的小巧臉蛋,目光往下看,她當天身穿水藍色長版西裝外套,深V剪裁隱約露出北半球,不確定是否有內搭衣物。

▲郭雪芙彎腰隱約露出雙峰弧線。(圖/翻攝自Facebook/郭雪芙)



鏡頭一拉遠,郭雪芙下半身似乎只搭配灰襪和白布鞋,秀出雪白美腿,讓整體造型帥氣中又帶有女人味,不少網友看了都羨慕地說:「我看到性感的視角」、「真的太漂亮了」、「我也想跟妳合照!」

▲郭雪芙難得性感。(圖/翻攝自Facebook/郭雪芙)



事實上,這2張照片背後藏有被搭訕的小故事,郭雪芙當時在街道進行拍攝工作,旁邊正好有3個小朋友在玩滑板,結果其中1個小朋友大方上前問:「有instagram 嗎?」她樂得秒回:「有呀~」,然後就一起拍照留念了。

郭雪芙IG全文:

Oh my god!

You guys are so cute.

在巴黎的街道上拍攝時,有三個帥氣又可愛的小朋友,在玩滑板

邊玩邊看我在幹嘛

其中一個可愛的小朋友過來問我,有instagram 嗎?(是很帥氣大方的問我)

我秒回:有呀!怒放~

然後一起拍照~

我心裡當時在想...有這樣的兒子真可愛⋯⋯但對於不想生的我,可能領養比較有機會