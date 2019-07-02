郭雪芙彎腰「雙峰弧線」走光全被拍！　鏡頭一拉遠…網噴鼻血：邪惡視角

記者潘慧中／綜合報導

郭雪芙儘管忙碌，仍不忘和粉絲分享生活趣事，她近日飛往巴黎工作，意外在街頭被外國小朋友搭訕，她大方彎腰屈膝合照，卻似乎不小心走光了雙峰弧線，讓不少網友害羞直呼：「這視角太邪惡了！」

▲▼郭雪芙平常打扮多半包緊緊。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）



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照片中，可以看到郭雪芙頂著激短髮入鏡，戴上帥氣高帽、搭配誇張的金屬色耳環，格外襯托她的小巧臉蛋，目光往下看，她當天身穿水藍色長版西裝外套，深V剪裁隱約露出北半球，不確定是否有內搭衣物。

▲郭雪芙彎腰隱約露出雙峰弧線。（圖／翻攝自Facebook／郭雪芙）



鏡頭一拉遠，郭雪芙下半身似乎只搭配灰襪和白布鞋，秀出雪白美腿，讓整體造型帥氣中又帶有女人味，不少網友看了都羨慕地說：「我看到性感的視角」、「真的太漂亮了」、「我也想跟妳合照！」

▲郭雪芙難得性感。（圖／翻攝自Facebook／郭雪芙）



事實上，這2張照片背後藏有被搭訕的小故事，郭雪芙當時在街道進行拍攝工作，旁邊正好有3個小朋友在玩滑板，結果其中1個小朋友大方上前問：「有instagram 嗎？」她樂得秒回：「有呀～」，然後就一起拍照留念了。

郭雪芙IG全文：

Oh my god!

You guys are so cute.

在巴黎的街道上拍攝時，有三個帥氣又可愛的小朋友，在玩滑板

邊玩邊看我在幹嘛

其中一個可愛的小朋友過來問我，有instagram 嗎？（是很帥氣大方的問我）

我秒回：有呀！怒放～

然後一起拍照～

我心裡當時在想...有這樣的兒子真可愛⋯⋯但對於不想生的我，可能領養比較有機會