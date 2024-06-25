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孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

獨家／孫鵬挽回成功...載狄鶯出門　她「下車丟兩包」恐出事▲孫鵬拎著背包準備外出。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

孫鵬、狄鶯夫妻倆，最近為了兒子孫安佐，生活非常不平靜，孫安佐月初被爆在泰國吸大麻闖民宅遭逮，近日又和經紀人攜帶瓦斯火槍夜闖北市信義區出事。月初狄鶯因為兒子生孫鵬的氣，說想二度離婚，但時報周刊CTWANT直擊夫妻倆其實很快就和好，不過也目睹他倆的不良習慣，夫妻倆才剛開車出門不久，狄鶯下車拿著兩包垃圾丟進行人專用垃圾埇，看著實在有些怪怪的。

獨家／孫鵬挽回成功...載狄鶯出門　她「下車丟兩包」恐出事

▲狄鶯戴著眼鏡穿著粉色T恤，氣色看來不錯。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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狄鶯在6月1日說道，孫安佐從泰國出事回來，她因此和老公家人間起了爭執，氣憤喊出要與孫鵬離婚。後來孫鵬向媒體回應，稱已經向老婆道歉：「我們家本來就沒事，就是一時情緒。」

獨家／孫鵬挽回成功...載狄鶯出門　她「下車丟兩包」恐出事

▲孫鵬開著小車載狄鶯外出，才剛出家門沿路採買十幾分鐘，狄鶯就拿著兩袋貌似是家用垃圾下車丟棄，總之應該可確定是非行走期間產生。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

其實6月7日上午11點半，本刊就拍到夫妻倆一起出門，孫鵬開著米黃色小轎車載著狄鶯，先在住家附近的便利商店停車，孫鵬下車採購了一大袋東西，隨後駕車到牛肉麵店，輪到狄鶯下車買了2袋食物。採購完畢，車子行駛了一段距離後在路邊臨停，11點50分，狄鶯下車拿了兩袋垃圾丟進路邊的行人專用垃圾桶。12點半左右，這對夫妻又驅車到了新北市中和區的巷弄裡，狄鶯下車熟門熟路地挪開寫著請勿停車的拒馬讓孫鵬停車。隨後，兩人拿著剛才購買的東西，走進一處公寓內。

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▲狄鶯與孫鵬驅車前往新北市中和區。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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▲兩人拎著先前買的大包小包食物進入一間公寓。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

只是有些奇怪，明明兩人剛從家裡出發不久，怎麼車上就冒出兩袋垃圾，其中一袋裝著方形盒裝物，貌似是外賣便當盒，說是剛剛在車上快速吃完似乎也有點說不過去，因為後來他們前往中和仍拎著大包小包的食物。而丟垃圾的此情此景其實似曾相似，因為前一天，孫鵬駕駛另一輛灰色轎車回家途中，也停在附近的公車站旁，從車上拿了空飲料瓶下車丟棄。

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▲檢警日前突然搜索孫鵬與狄鶯住家，還帶走孫安佐進行偵訊，訊後孫安佐被移送北檢複訊。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

其實行人專用的公共垃圾桶，設立目的是提供民眾行走期間投遞飲食或活動所產生的廢棄物，且明文寫出「非行人行走期間飲食或活動產生之廢棄物，不得投置於行人專用清潔箱」，違規可罰1200至6000元的罰鍰，金額是不高，但這習慣也的確不好。

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▲陪同孫安佐做筆錄的孫鵬表示會配合調查，其他問題則「改天再聊」。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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