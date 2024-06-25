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女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

記者田暐瑋／綜合報導

女星江泳錡2023年結束與前夫長達8年的婚姻，坦言覺得自己有子宮方面的疾病是對老公不公平，「我老公娶我也是蠻衰的。」決定離婚後就立刻摘除子宮。近日她透露動手術前擔心發生意外，事先寫好了遺書，保險受益者還是留著前夫的名字。

▲▼ 0621 江泳錡新家直擊-。（圖／記者黃克翔攝）

▲江泳錡。（圖／記者黃克翔攝）

江泳錡罹患子宮肌腺瘤，多次嚴重出血，不得不進行手術摘除子宮。在《震震有詞》中坦言，手術前夕因擔心麻醉可能出現意外，甚至早早就擬好了遺書，細節包括財產和保險事宜的處理，「如果發生什麼事情，就什麼什麼燒給誰，然後保險是有多少，那其實我在保險這一塊還是寫我前夫的名字，因為我懶得改。」

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離婚後江泳錡全心投入工作，她透露過去曾創立自己的品牌並在百貨公司設櫃，但不幸的是，事業最終破產，留下約2000萬新台幣的債務，還有數百萬的存貨，一度因極度絕望而嘗試自殺。所幸，當時的員工察覺到她異常的言行舉止，及時通知她的男友前來攔阻，避免了一場悲劇，最後重新振作花了7、8年時間清償債務。

▲江泳錡摘除子宮。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲江泳錡摘除子宮。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

江泳錡曾經因為子宮肌腺症，遭受極度的經痛和大量經血問題，不得不進行子宮摘除手術，她描述經痛劇烈到每次都需到急診打止痛藥，曾一度在1小時內就需更換3到4個夜用型的衛生棉。

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