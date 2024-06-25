康康相隔10年曝喜訊！　預告跟張學友有關：彌補大家遺憾

▲▼ 康康宣布9月將在華山Legacy開唱。（圖／寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

康康近期喜事不斷，除了出新專輯、接下綜藝八點檔新節目，今（25日）更開心宣布9月將在華山Legacy舉辦演唱會，他有將近十年的時間沒有在Legacy開唱，康康表示：「很想念Legacy的舞台，視野非常讚。看到台下觀衆一排一排整齊的看我表演，讓我表演的時候整個人都更認真起來，現在心情既緊張又興奮！」

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▲▼ 康康屆時將選唱張學友的歌曲。（圖／寬宏藝術提供）



康康也特別為演出準備了「歌神」張學友的歌曲，康康提到：「特別選了一些張學友組曲向歌神致敬，彌補那些買不到學友哥票的人！」當然也不會少了自己的招牌歌曲，他去年才完成北高兩場大型演唱會，這次回到Legacy開唱，康康心情相當興奮又緊張，雖然沒有數千人注視的緊張感，但在Live House演出，與觀眾特別近，可以清楚的看到觀眾的表情，坦言雖然緊張，但也成為表演的動力。

今年兒童節康康也特別為了女兒創作了一張兒歌音樂專輯《康康 兒歌狂響曲》，康康笑說：「因為女兒才五歲，想要唱兒歌，為父的我想讓她的童年留下一些美好的回憶。後來就寫了10首不同曲風的兒歌！」更驚喜預告這次演唱會有機會可以看到父女同台歌唱的畫面。康康「狂響曲」Legacy演唱會將在9月15日於華山Legacy舉行，門票將在7月4日上午11點開賣，購票請洽寬宏售票系統。

