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台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志獨特音樂風格加上敢言性格，使得他受到許多粉絲喜愛，然而他今年愚人節卻因為突舉辦告別式嚇壞眾人，被批評玩笑太過火，引發一波退粉潮。近日他推出新作品，登上網路節目宣傳，不改直率性格，大聊床上話題，比較起台灣女生和大馬女生的差異。

▲黃明志分析各國女生在床上的差異。（圖／翻攝自YouTube／KokeeJiang）

▲黃明志登上網路節目聊床事。（圖／翻攝自YouTube／KokeeJiang）

黃明志近日上大馬網紅「KokeeJiang」頻道，期間被問起「你在床上比較喜歡日本女生，還是台灣女生？」他大方回答回答，認為台灣女生與日本女差別不大「叫法都有學過」，接著點到馬來西亞女生直言「馬來西亞很不一樣，馬來西亞比較真誠，她爽跟你講爽，（想要）叫你換一個姿勢就叫你換」，而台灣女生則是「不管怎樣都一副要哭要哭的樣子，跟日本一樣，我不懂要做什麼」。

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▲黃明志分析各國女生在床上的差異。（圖／翻攝自YouTube／KokeeJiang）

▲黃明志分析各國女生在床上的差異。（圖／翻攝自YouTube／KokeeJiang）

黃明志近日與馬來西亞客家歌王張少林合作推出《漂向北方》客家版，發文大讚「一個快要80歲的老人，居然可以一字不漏的rap完《漂向北方》，還是全客語版，重點歌詞全部都是他和弟弟兩個人自己寫的，果然是客家歌王！」更說自己其實不會客語，也聽不懂，「但我還是硬著頭皮陪他一起rap」，強調自己已經拚盡全力了。

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