陸知名網紅桐島愛爆遭男友「殘忍殺害棄屍」！警方證實：已逮捕兇嫌

記者劉宛欣／綜合報導

大陸知名抖音網紅COSER桐島愛，傳出遭男友殘忍殺害、分屍後，運至浙江山區棄屍的消息，在微博上掀起超高討論。陸媒報導指出浙江湖州山區發現一具女性遺體，被害者就是桐島愛。當地警方針對此事件也給出了回應，目前案子仍在調查階段，不願透露過多詳情。

▲大陸網紅桐島愛疑似慘遭殺害。（圖／翻攝自微博）



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根據陸媒報導，當地政府的一名工作人員透露，被發現的遺體確實為一名女性，並已經於發現遺體的隔天逮捕了涉嫌謀殺的男性嫌犯。該工作人員表示：「受害者和嫌犯都不是本地人，是在被殺害後，遺體被從外地運到這裡來丟棄。」警方透過調閱監視器畫面比對等方式，很快找到了嫌犯，死者是一名居住在上海的網紅，具體的案件細節仍在調查中，需由湖州市公安進一步確認。

▲桐島愛被棄屍在浙江山區。（圖／翻攝自微博）



陸媒聯繫了湖州市公安局刑偵隊了解進一步的情況，相關人士證實案件的發生，並指出目前由該地區警方負責調查，不願透露過多詳情，所有的消息會以官方通報為準。事件消息曝光後，引起了社群的廣泛關注，包含「桐島愛」、「一名網紅遭殺害後拋屍浙江湖州」、「殺害女網紅拋屍湖州兇手已被」等關鍵字都高掛在微博熱搜榜上。