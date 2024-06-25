路邊發現小狗「頭破見血」　耳朵打編號+抽血沒反應…一查實驗犬

記者陳芊秀／綜合報導

大陸明星夫妻杜江、霍思燕育有1子「嗯哼」，孩子曾參加《爸爸去哪兒》，受到觀眾喜愛。夫妻倆私下很愛護動物，近日夜裡路邊發現一隻頭部受傷的狗（米格魯），送醫後發現是實驗犬，「牠的經歷好苦啊……」。

▲大陸明星夫妻杜江、霍思燕路邊發現流浪狗，送醫治療發現是實驗犬。（圖／翻攝自微博）

杜江某日夜裡開車時，突然在路邊發現一隻母狗，狗兒害怕渾身發抖、眼神無助，頭部有傷口見血。原本以為是遭遺棄的流浪狗，但是醫師檢查時，發現耳朵上有編號，且疑似剛生產完，肚子有一道很長的手術疤痕，超音波檢查時沒有脾臟。

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▲霍思燕影片引發熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

▲受傷的小狗被送往醫院，車子內全身發抖。（圖／翻攝自微博）

▲小狗耳朵有編號，做檢查時不掙扎、沒有反應，醫師判斷是實驗犬。（圖／翻攝自微博）

霍思燕忍不住心疼道：「牠的經歷好苦啊。」且狗兒做檢查時非常聽話，抽血時也沒有掙扎反應，杜江「說明牠之前可能做過很多次抽血……」。事後夫妻上網查詢，耳朵上有編號的狗兒是實驗犬，心疼狗兒經歷，決定收養實驗犬，並且取名「珍珠」，杜江還對著狗兒說：「前半辈子的事就忘掉吧。」

▲杜江、霍思燕領養實驗犬，取名珍珠。（圖／翻攝自微博）

同時霍思燕在影片最後強調，沒有譴責的意思，實驗動物可能是必須有的一種存在，也希望有意願收養退役實驗犬的人，可以去了解領養相關事宜。影片曝光在陸網引發熱烈討論，部分網友批評實驗犬的存在是「欺負動物不會說話」、「不該因為人類的生存而剝奪其他低等動物的生存權力，牠們沒有做錯任何事」、「真的不希望用狗狗做實驗！太心疼了」。