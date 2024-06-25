22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

記者陳芊秀／綜合報導

22歲大陸男星王星越因《墨雨雲間》的「肅國公」一角爆紅，同時感情生活也引發關注。網傳他與向涵之談戀愛，不過相關人員代為回應純屬無稽之談，不過狗仔25日曝光他與向涵之進出同一棟樓的電梯，雙方關係再度引發揣測。

▲王星越被爆戀情，對象是合作新劇的女星向涵之。（圖／翻攝自微博）

狗仔「吃瓜少女張小寒」曝光影片，《墨雨雲間》播出前，王星越被狗仔跟拍到，兩次現身在同一棟樓的地下停車場，第一次是5月27日晚上，王星越下班後到一家餐廳用餐，身穿黑色皮衣搭配牛仔褲，接著與助理一起乘車前往小區（大陸用語：建築住宅區），並進到某個地下停車場，搭電梯上樓，過一會兒，向涵之也與助理來到同一個停車場，搭同一個電梯。第二天晚上，兩人又是先後抵達，且搭同一個電梯上樓，向涵之當時身邊多了一位年長女性，看起來很有氣質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王星越5月27日與助理現身某棟樓地下停車場，搭電梯上樓，過一會兒向涵之與助理也出現搭同一個電梯上樓。（圖／翻攝自微博）

▲王星越、向涵之隔天也被目擊搭同一個電梯上樓。（圖／翻攝自微博）



網友質疑狗仔揣測，「橫店90%演員都住同一個小區（住宅區），如果是同一個劇組的，甚至住對門都有可能」、「這就是預告了一個星期的戀情瓜？住一小區=戀愛」、「你要是發別的小區我還信，橫店這個小區好多明星住這」、「他們近幾個月一直在拍定風波，男女主，住一個小區有啥的」、「橫店拍戲住一個區不正常嗎」。還有網友指出，狗仔目擊到的年長女性，是向涵之的媽媽。

王星越目前正在橫店拍古裝新劇《定風波》，女主角是向涵之，描述少年神捕守護蒼生的故事。他因《墨雨雲間》爆紅，現在出門拍戲，片場擠滿大批粉絲在現場等候。

▲王星越、向涵之正在合作拍新劇《定風波》。（圖／翻攝自微博）