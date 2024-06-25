徐睿知消失4年「離開金秀賢公司」　簽給SUBLIME當宋康昊師妹

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員徐睿知長相豔麗、身材比例完美，她2020年演出戲劇《雖然是精神病但沒關係》魔女角色打開高知名度，怎料後來被爆曾是校園霸凌加害者，還要求前男友金正賢冷暴力對手戲女星徐玄，形象一落千丈。她沈寂了近4年，25日傳來新消息，最近簽給了經紀公司SUBLIME，正式成為影帝宋康昊同門師妹。

▲徐睿知已經在2023年11月離開金秀賢公司。（圖／翻攝自徐睿知IG）



徐睿知自2023年11月離開金秀賢公司GOLDMEDALIST之後，逾半年時間沒再傳出新動態，韓媒25日證實她近期找到新東家，已經在最近與經紀公司SUBLIME簽約，該公司旗下擁有影帝宋康昊、女神高素榮、少時蒂芬妮（Tiffany Young）、EXID哈妮（Hani）、惠利等。

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▲▼徐睿知IG更新動態簽給SUBLIME當宋康昊師妹。（圖／翻攝自徐睿知IG、SUBLIME公司IG）



消息曝光後，經紀公司SUBLIME稍早證實雙方簽約，「演員徐睿知對於演技擁有熱情以及八色鳥般的魅力，作為夥伴為了與她一起注入一股新的能量，將會全力給予支援，請給予多多關心」。

徐睿知2021年在爆發負面醜聞後，為了不讓作品宣傳失焦，她先是缺席主演電影《迴憶》發佈會，2022年的戲劇《夏娃的醜聞》也並未舉辦記者會，沈寂近4年的時間，終於傳來新動態，立刻掀起各界關注，也有粉絲認為她的新近況正是即將回歸的前兆。