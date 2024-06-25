實測育兒傳說「寶寶不能誇獎」　孫可芳哭了：原來長輩不是迷信而已

記者劉宜庭／綜合報導

孫可芳與劉冠廷婚後，今年3月迎來兒子「小太陽」誕生，升格新手媽媽，不時會在社群網站分享育兒日常，近期崩潰表示「睡不飽真的好痛苦」，並提到一個流傳許久的都市傳說，「小北鼻真的不能誇獎欸，原來長輩不是迷信而已。」隨即掀起許多爸媽網友熱烈討論。

▲孫可芳分享育兒點滴。（圖／翻攝自孫可芳Threads）



孫可芳坦言，自己因睡眠不足而感到極度痛苦。她提到，育兒過程中經常被打斷的睡眠，比熬夜拍夜戲還要累許多。她還分享了一個育兒迷信，表示一旦誇獎寶寶很好睡過夜，寶寶就會在接下來的幾天半夜哭鬧不止，無奈表示：「我自己掌嘴！！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，隨即引來許多爸媽網友分享經歷，有網友表示「我原本也不信，結果誇完整個從小天使變小惡魔，還是低調就好」，孫可芳回應「真的⋯⋯朋友們來訪，說他好穩定好好帶哦，當晚馬上哭哭鬧鬧」；至於看見有人分享「我都會說⋯你今天睡得⋯（啊不能誇，馬上改口）還可以再加油」，她激動表示要學起來。

▲孫可芳回應網友留言。（圖／翻攝自孫可芳Threads）

另外，同為新手媽媽的女演員辛樂兒，則在孫可芳貼文留言區鼓勵：「完全能體會你的心情，加油會重見光明的。」

不久前，孫可芳也發文透露，推著嬰兒在公司門口聊天僅3分鐘，回家後竟發現自己的腳上多了8個蚊子叮咬的腫包，而嬰兒的雙腿卻完美無瑕，當時她幽默地說道：「我真是個好媽媽。」

▲孫可芳日前受訪分享產後狀況。（圖／記者孟育民攝）

此外，孫可芳日前出席活動時也自爆，剛從月子中心出來時，累到抱著老公劉冠廷痛哭。她坦言：「我沒有料到會這麼累，因為我們兩個的家人都在南部，所以我們都是自己帶小孩。」該段時間她同時還在搬家，為此感到非常崩潰，至於老公雖然沒哭、努力要扛住重擔，但仍已經快無法集中精神，「他好像有瘦，瘦腿更細！」

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。