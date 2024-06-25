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錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

吳玟萱（左圖中，翻攝自吳玟萱臉書）po出去看張學友演唱會照片，神隱大半年的錢帥君（左圖右）以墨鏡圖案遮掩，也出現在照片中。錢帥君男友郭哲敏（右圖）目前仍被羈押中。

圖文／鏡週刊

名模錢帥君自從男友郭哲敏涉入洗錢案後，生活作息幾乎神隱，最近一次露面是在去年12月郭哲敏赴新北地院開庭時，她突然現身法庭旁聽，引起媒體追逐。時隔半年，錢帥君又出現在好友吳玟萱的臉書上，眾人一同去觀賞張學友演唱會，雖然臉部有稍微用圖案遮掩，但仍可明顯看出是她，外貌維持得不錯。

模特兒出身的錢帥君，被爆出赴美生子後，就淡出演藝圈。（東方IC）

▲模特兒出身的錢帥君，被爆出赴美生子後，就淡出演藝圈。（東方IC）

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去年底已被羈押4個月的郭哲敏，現身新北地院召開準備程序庭，錢帥君不顧外頭大批媒體守候，現身法庭坐在一旁聆聽開庭過程並勤做筆記，期間還不時抬頭望向郭哲敏。

臉纖細皮膚嫩　保養佳

當時兩人不時深情對望，此舉還引來檢察官提醒法官，希望注意被告與在場旁聽的親友有無「眉來眼去」的異常互動，郭哲敏因此遭法官當庭諭知勿與旁聽者有不當交流，以免改為不公開審理。

2021年底，錢帥君和男友搭私人飛機出國滑雪。（翻攝自錢帥君IG）

▲2021年底，錢帥君和男友搭私人飛機出國滑雪。（翻攝自錢帥君IG）

2021年底，錢帥君和男友搭私人飛機出國滑雪。（翻攝自錢帥君IG）

▲2021年底，錢帥君和男友搭私人飛機出國滑雪。（翻攝自錢帥君IG）

開庭結束後，錢帥君壓低帽子不發一語快閃離去，再度開啟神隱生活，本刊獲悉她幾乎與所有親友斷聯，甚至連通訊軟體都封鎖，只與認識多年的姐妹淘還有聯繫，同樣和她都是模特兒出身的吳玟萱就是其中一位，上月底，兩人還一同去看了張學友演唱會。

錢帥君最近更新IG大頭照，恰好和演唱會穿的是同一套衣服。（翻攝自錢帥君IG）

▲錢帥君最近更新IG大頭照，恰好和演唱會穿的是同一套衣服。（翻攝自錢帥君IG）

吳玟萱在臉書上發文寫道：「去聽張學友60+演唱會，太太幸福了，尤其唱到好幾首經典歌曲，實在太回憶殺了，每首歌讓我眼眶泛淚，超感動的。」還po出三張她和姐妹淘在台北小巨蛋現場的自拍照，其中一位特別用墨鏡圖案遮住眼睛，該女正是錢帥君本人。

照片上的錢帥君留著一頭咖啡色捲翹長髮，穿著米色上衣，臉型看起來纖細、皮膚姣好，整體狀態感覺相當不錯。本刊致電詢問吳玟萱，當天和錢帥君一起去看演唱會過程及好友現在過的如何？她聽聞低調回應表示，錢帥君的私事自己不便多說，「當天看完演唱會之後，大家就是簡單聚一下吃飯聊聊，但我沒有說那個人是她唷！照片也都有遮住。」

錢帥君2016年時曾po出自己和柏金包合照，低調秀貴氣。（翻攝自錢帥君IG）

▲錢帥君2016年時曾po出自己和柏金包合照，低調秀貴氣。（翻攝自錢帥君IG）

五千萬剛交保　又羈押

錢帥君今年4月好不容易等到郭哲敏以5千萬元交保解除羈押，沒想到才被放出來不到一個月，被檢方不服提出抗告後續行羈押；高等法院5月20日再裁定延長羈押並無不當，駁回郭哲敏的抗告，他也只好繼續重回監獄。

錢帥君和郭哲敏的戀情可回溯到2013年，當時傳出錢帥君身邊有一位「金融業」富商男友，隔年就傳出她在美國產子，直到2018年，本刊直擊她搭乘豪車和保母一起去貴族幼稚園接小孩上下課，她後來也未否認已為人母。

2020年，錢帥君（左）曾在IG上po出和好友王心凌（右）合照。（翻攝自錢帥君IG）

▲2020年，錢帥君（左）曾在IG上po出和好友王心凌（右）合照。（翻攝自錢帥君IG）


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