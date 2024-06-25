懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

記者田暐瑋／綜合報導

近日台北捷運一周內連續發生兩起博愛座逼讓座衝突事件，引發各界爭議。即將成為5寶媽的「資生堂」千金李宓日前進行街頭實測，測試在捷運上民眾是否會自發讓座給需要的孕婦，希望大眾能有讓座給有需要的人的認知。

李宓曾在懷孕4個月時做過一次讓座挑戰，如今已6個月，搭上近期爭議不斷的博愛座風波再次挑戰，選在平日下午搭捷運，她搭上孕婦及親子優先的車廂，然而，即便她的孕肚已相當明顯，坐了3個站仍未有人主動讓座，使得這次的挑戰以失敗告終。

▲李宓實測搭捷運會不會被讓座。（圖／翻攝自李宓臉書）



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儘管這次挑戰不如預期，但李宓表示，其實這個月內共乘坐捷運15次，有6次被善意讓座，對此也相當感激，證明社會上仍有許多善心人士願意照顧孕婦等等有需要的人。此外，曾在日本居住的女星歐陽靖也對博愛座發表看法，分享日本的做法，「日本博愛座該怎麼讓座，卻是有點麻煩的事，因為要『讀空氣』。」接著補充說明讀空氣是指「察言觀色的能力」以及「細心程度」。

戴著好孕徽章的孕婦或者靠近博愛座的長輩，可以讓座，如果看見老人家刻意不靠近博愛座，就代表對方想表達「我很硬朗」，這時讓座是件沒禮貌的舉動。另外，歐陽靖強調在博愛座附近有更重要的規定「不能使用手機」，不只不能講電話，連滑手機、傳訊息通通都不行，因為有些人心臟中裝置的人工心律器，會被電磁波影響，所以在博愛座附近是不能使用手機。

▲博愛座議題。（圖／ETtoday資料照／記者曾筠淇攝）