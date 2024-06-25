ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

記者田暐瑋／綜合報導

近日台北捷運一周內連續發生兩起博愛座逼讓座衝突事件，引發各界爭議。即將成為5寶媽的「資生堂」千金李宓日前進行街頭實測，測試在捷運上民眾是否會自發讓座給需要的孕婦，希望大眾能有讓座給有需要的人的認知。

李宓曾在懷孕4個月時做過一次讓座挑戰，如今已6個月，搭上近期爭議不斷的博愛座風波再次挑戰，選在平日下午搭捷運，她搭上孕婦及親子優先的車廂，然而，即便她的孕肚已相當明顯，坐了3個站仍未有人主動讓座，使得這次的挑戰以失敗告終。

▲李宓實測搭捷運會不會被讓座。（圖／翻攝自李宓臉書）

▲李宓實測搭捷運會不會被讓座。（圖／翻攝自李宓臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管這次挑戰不如預期，但李宓表示，其實這個月內共乘坐捷運15次，有6次被善意讓座，對此也相當感激，證明社會上仍有許多善心人士願意照顧孕婦等等有需要的人。此外，曾在日本居住的女星歐陽靖也對博愛座發表看法，分享日本的做法，「日本博愛座該怎麼讓座，卻是有點麻煩的事，因為要『讀空氣』。」接著補充說明讀空氣是指「察言觀色的能力」以及「細心程度」。

戴著好孕徽章的孕婦或者靠近博愛座的長輩，可以讓座，如果看見老人家刻意不靠近博愛座，就代表對方想表達「我很硬朗」，這時讓座是件沒禮貌的舉動。另外，歐陽靖強調在博愛座附近有更重要的規定「不能使用手機」，不只不能講電話，連滑手機、傳訊息通通都不行，因為有些人心臟中裝置的人工心律器，會被電磁波影響，所以在博愛座附近是不能使用手機。

▲▼苦苓針對博愛座議題寫下看法。（左圖／翻攝自Facebook／苦苓；右圖／ETtoday資料照／記者曾筠淇攝）

▲博愛座議題。（圖／ETtoday資料照／記者曾筠淇攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

陸知名網紅桐島愛爆遭男友「殘忍殺害棄屍」！警方證實：已逮捕兇嫌

陸知名網紅桐島愛爆遭男友「殘忍殺害棄屍」！警方證實：已逮捕兇嫌

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

理科太太曝丹妮婊姐「B→E」隆乳後手感！　一摸驚豔：以為會一顆

理科太太曝丹妮婊姐「B→E」隆乳後手感！　一摸驚豔：以為會一顆

白冰冰機上巧遇黃宣　「顛覆我的想像」狂讚：從他身上看到貓王

白冰冰機上巧遇黃宣　「顛覆我的想像」狂讚：從他身上看到貓王

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

台灣、大馬女生「床上差很多」！　黃明志爆親身經驗：爽會跟你講爽

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生

台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

謝金燕《浪姐5》登台飆唱〈練舞功〉　最後直播破萬觀看響尖叫聲

陸知名網紅桐島愛爆遭男友「殘忍殺害棄屍」！警方證實：已逮捕兇嫌

告五人犬青、雲安「深情對望」超甜！　罕放閃告白：希望你每天都開心

22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李宓

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 試讀72頁「真的嚇到了」！敷米漿全新鬼故事改編電影　小說搶先看
  2. U:NUS挑戰密室腦袋打結　超恥演出KID笑喊：你們會後悔
  3. 路邊發現小狗「頭破見血」　耳朵打編號+抽血沒反應…一查實驗犬
  4. 陸美女Coser遭150kg男友分屍！友爆：常當眾呼男巴掌　不堪內幕被挖出
  5. NewJeans演唱會前2天收刺殺預告　「歹徒亮刀威脅」 公司急報警
  6. NHK美女主播「巨胸放桌上」！辣照突消失停更4月…網求改行拍寫真
  7. 德德神隱1個月更新近況嘆氣　爸看完傻眼：至少考前不要在我面前玩
  8. 女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！　曾破產負債2000萬絕望輕生
  9. 22歲王星越被爆戀情！　對象是同劇女星…狗仔亮影片揭兩人行蹤
  10. 懷孕6個月搭捷運沒被讓座！女星李宓挺大肚站3站　揭路人真實反應

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366