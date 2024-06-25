《墨雨》王星越「喝掛癱軟被扛走」影片瘋傳！緊黏吳謹言身上　于正發聲

記者田暐瑋／綜合報導

大陸新生代男星王星越因演出電視劇《墨雨雲間》的肅國公爆紅，人氣水漲船高，近日卻被狗仔拍到與22歲女星向涵進出同棟大樓，傳出緋聞，如今又被瘋傳聚餐喝醉的影片，他整個人醉到幾乎癱軟，掛在同戲演員身上，引發議論，對此，老闆于正不滿對外開砲了。

▲王星越（白衣）喝醉被扛離場影片瘋傳，一度靠在吳謹言（左圖右）身上。（圖／翻攝自微博）

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▲王星越（白衣）喝醉被扛離場影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）



王星越被狗仔「吃瓜少女張小寒」捕捉到和女星向涵進出同棟大樓，兩人先後抵達，且搭同一個電梯上樓，因而傳出戀情。製片人兼老闆的于正25日開砲狗仔，直言在橫店拍戲的演員通常會住在同一棟樓裡，以方便劇組的統籌和管理，「之前已經有同劇組的演員為了避嫌，不再來往，很影響拍戲現場的氛圍，這次又來？不害別人就掙不到錢是嗎？真的不罵你們都覺得對不起我這張嘴。 ​」

▲于正回應。（圖／翻攝自微博）



此外，王星越日前在錄完《你好星期六》節目後，和演員們聚餐卻喝得大醉，被拍到和同劇飾演沈玉容的男星梁永棋雙雙喝醉互相攙扶，王星越甚至癱軟掛在對方身上一度難以站直，最後是吳謹言在前頭開路，他雙手搭在吳肩上，後來似乎不勝酒力，前額靠在吳的後腦上，這個小動作也讓CP粉尖叫連連，而于正則回應王星越壓力大又累，且平時不常飲酒，所以酒量不是很好。

▲王星越向涵被爆戀情。（圖／翻攝自微博）