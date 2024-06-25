篠崎泫慶生曬Toyz「80頁手寫信」　厚厚一疊放好…網狂送愛心打氣

記者陳芊秀／綜合報導

網紅Toyz販售大麻菸彈被判刑4年2個月，已於5月16日入監服刑，認愛女友篠崎泫後，對方時常分享彼此寫信給對方的心情。而篠崎泫25日迎接31歲生日，一連串照片中，出現一疊厚厚信紙。

▲男友Toyz入獄中，篠崎泫迎接31歲生日。（圖／翻攝自臉書）

篠崎泫昨日深夜分享了朋友為她慶生的照片，她雙手拿著一個小型生日蛋糕，身穿印有「MUSIC」字樣的淺色T恤和淺灰色牛仔褲，露出微笑，雖然男友Toyz在獄中，並未因此太過孤單。除了與朋友慶生的多張合照，其中一張照片是一疊厚厚紙張，用一個手提夾鍊袋裝著，紙張頁邊有摺痕和磨損，照片拍攝日是2024年6月22日。同時照片湧入許多網友按下愛心、加油打氣。

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▲篠崎泫曬出友人為她慶生合照。（圖／翻攝自臉書）

▲篠崎泫曬Toyz「80頁手寫信」。（圖／翻攝自臉書）

據篠崎泫透露，Toyz在短短四天內就寫下了45頁的信，她收到信後，花了兩小時才讀完。而後來，她又收到了Toyz一封長達80頁的手寫信。在24天的時間內，她已經用完了100頁的信紙。對此，有網友開玩笑地留言說：「你們兩個可以共同出書了。」篠崎泫則幽默地回應：「如果這樣下去，可能我們就能出版一本哈利波特了。」