連續兩屆坎城金棕櫚得主：《寄生上流》、《小偷家族》悲歌共同點

文／蘭妮小姐

蘭妮小姐趁著第一天上映，就到電影院觀賞期待已久的《寄生上流》，事前怕被爆雷，所以連預告片都沒看，只知道片名、導演奉俊昊和宋康昊主演，就這樣幾乎毫不知情的進去戲院看了。果然韓國電影又再一次讓我驚艷，這部片真的非常推薦！

劇情除了有韓國電影一貫的反轉，中間的轉折更是讓人意外，因為奉俊昊導演說不要爆雷，我思考了一夜想說要怎麼分享比較好，顧及電影才剛上映，我先分享一個無雷版心得，也就是預告片已經釋出的部分來討論，之後會再出一個劇透心得版，再歡迎看過電影的朋友一起加入討論喔^^

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※貧窮限制了我的想像，但我可以用欺騙突破限制

貧窮人家的長男，去應徵有錢人家的家教，故事的起點就從這裡開始。預告片裡知道金家一家人全都是無業遊民，好不容易找到替Pizza店折紙盒的家庭代工，卻沒有用心做，被店家嫌棄紙盒的角角有瑕疵。

街上消毒氣體都飄進家裡了他們也不在乎，這一家「魯蛇」不知道是沒有工作能力，還是放棄人生、寧願過軟爛生活，總之不是一個上進的家庭。

（圖／CATCHPLAY提供）

然而長子透過朋友介紹，有機會接替成為有錢人家的家教，沒有大學學歷的他，利用妹妹修圖的長才偽造了一份「SKY大學」的在學證明，順利取得工作。接著得知有錢人家的么子需要美術老師，於是找來「很會修圖卻考不上美術系」的親妹妹，「假裝」留美高材生一起來當家教，就這樣發生了一連串的故事...

不能再劇透下去，但這裡我們可以得知，這對兄妹靠著「欺騙」突破了貧窮的界線，進入了他們從沒居住過的豪宅，家裡的爸爸如何反應呢？

「兒子！你是我的驕傲！」

「可惜首爾大學沒有偽造文書系！」

（圖／CATCHPLAY提供）

※一家人都不覺得欺騙是不對的，因為貧窮所以犯錯不是錯嗎？

這讓我聯想到去年夯片日本電影《小偷家族》，小偷家族的5名成員其實沒有血緣關係，只是互相靠偷竊維生的假家人，無意中收留了（或說誘拐）一名女童回家，供她吃住、甚至教她偷東西，後來東窗事發「一家人」才曝光。

那時《小偷家族》預告片中的台詞：

「除了偷竊以外我沒有什麼可以教他了！」

「我們只是收留她而已，拋棄她的應該另有其人吧？」

是不是有種既視感？因為貧窮所以以偷竊維生哪裡是錯呢？這女童好可憐，所以我收留她沒有誘拐的意思。

（圖／采昌提供）

這兩齣戲主角都是社會底層人士，為了謀生他們鋌而走險犯罪，但都合理化犯罪的動機，可以說一點都不覺得自己有錯。當然他們也沒有報復社會的心理，他們「只是想過得好一點」。電影讓人反思，為了活下去而犯罪的人就該同情嗎？因為貧窮而欺騙就不算欺騙嗎？欺騙寄生的人不算壞人嗎？

（圖／CATCHPLAY提供）

《寄生上流》這個片名翻得很好，他們就是寄生在上流社會靠他們吃穿，有錢人完全沒有發現自己被利用，反而覺得自己很幸運！

假大學生用演技當家教，讓學生心服口服，不是留美高材生卻鎮得住過動的男童，是不是這學歷就不重要了呢？萬一這些騙子沒有被揭穿，有錢人和窮人大家各取所需，這樣不是很和樂圓滿嗎？

（圖／CATCHPLAY提供）

電影劇情衝擊社會普世價值，好人壞人只有一線之隔，披著好人的皮做壞人的事卻又沒有壞透，連觀眾都彷彿斯德哥爾摩症候群想幫他們說話了。

《小偷家族》是去年坎城影展金棕櫚獎得主，《寄生上流》是今年坎城影展金棕櫚獎得主，不知道評審們在看片時會不會聯想到兩部片中間有些類似的點？不能劇透真的是滿難寫心得的 ^^;拜託大家趕快進戲院看，過兩天再來分享我最喜歡的片中金句^^！

本文出自外稿作家：蘭妮小姐

本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供，看更多蘭妮小姐專欄文章