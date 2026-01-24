ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

利特點名「謝謝台灣E.L.F.」
大樂透貳獎開出2注
王心凌開唱爆舞台故障
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

艾力克斯 霍諾德 王心凌 蕾菈 朴旻曙 王祖賢 蘿莉塔 寬姐

《航海王》片場驚見大火！　南非山火遮天變煙牆…逼近梅利號

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix熱門真人版影集《航海王》（One Piece）第2季預計於今年3月10日正式上線，全球粉絲正引頸期盼。目前劇組正馬不停蹄於南非趕拍第3季，然而昨日（23日）飾演「索隆」的日本男星新田真劍佑在個人 Instagram 更新限時動態，竟拍下片場周邊遭到大規模山火威脅的驚險瞬間，引發影迷高度關注。

▲▼《航海王》片場驚見大火！新田真劍佑限動令粉絲憂心。（圖／翻攝自IG）

▲新田真劍佑更新限動，《航海王》梅利號拍攝現場驚見大火。（圖／翻攝自IG）

從新田真劍佑分享的影片可見，劇組極具代表性的「黃金梅利號」正停靠於陸地的拍攝現場。梅利號標誌性的羊頭雕刻依然氣勢十足，但周遭氣氛卻顯得異常凝重。原本清澈的藍天，隨著鏡頭轉向片場另一側，竟出現了遮天蔽日的黑色與咖啡色濃煙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中清晰拍到，就在拍攝器材與工程吊車（如掛有 Afri Cranes 標誌的吊車）不遠處，火舌正順著乾枯的植被迅速蔓延。滾滾煙塵形成了一道巨大的「煙牆」，幾乎將地平線完全吞噬，畫面相當駭人。新田真劍佑也在影片中加上了「沉默、驚訝」的表情符號，顯示出事發當時的震撼與不安。

▲▼《航海王》片場驚見大火！新田真劍佑限動令粉絲憂心。（圖／翻攝自IG）

▲對比現場車輛與人，火勢範圍顯得相當大。（圖／翻攝自IG）

而《航海王》大多在南非開普敦拍攝。根據路透社（Reuters）報導，南非開普敦（Cape Town）以東地區發生山火。由於當地正值夏季，氣候乾燥，加上強勁風勢的助長，火勢迅速穿越山谷中的枯竭植被。粉絲憂心《航海王》拍攝現場疑似離大火地區非常近，也令人擔心第3季拍攝進度受影響。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

航海王山火Netflix南非開普敦新田真劍佑

推薦閱讀

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

5小時前

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！　她淚崩全場尷尬…DJ還原真相

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！　她淚崩全場尷尬…DJ還原真相

3小時前

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

13小時前

快訊／霍諾德徒手爬101延期！　董事長賈永婕首發聲

快訊／霍諾德徒手爬101延期！　董事長賈永婕首發聲

5小時前

快訊／天公不作美！霍諾德「徒手爬台北101」緊急延期　最新挑戰時間曝光

快訊／天公不作美！霍諾德「徒手爬台北101」緊急延期　最新挑戰時間曝光

5小時前

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

16小時前

霍諾德非首位！「法國蜘蛛人」20年前攻頂台北101　遇雨妥協：被迫綁安全繩

霍諾德非首位！「法國蜘蛛人」20年前攻頂台北101　遇雨妥協：被迫綁安全繩

4小時前

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

1/23 13:04

霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　徒手攀台北101延期…被粉絲暖到

霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　徒手攀台北101延期…被粉絲暖到

2小時前

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

6小時前

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

1小時前

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

15小時前

熱門影音

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」
Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD

「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD
趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

看更多

【奪命瞬間】桃園回收車駕駛「突昏迷」　追撞釀7傷...78歲婦送醫不治

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

曾莞婷、楊銘威排戲爆衝突 　風田苦喊努力沒人看見

21分鐘前21

蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇「柔道梗」神救場

28分鐘前40

快訊／管麟求婚兩週後登記結婚！　選今天「藏甜蜜含義」唯美閃照曝光

34分鐘前0

「銀赫真的很香」　宇宙啦啦隊女孩爆他暖心行為

35分鐘前51

洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！　嫩妻張瀞云痛揭搶救狀況

38分鐘前0

《航海王》片場驚見大火！　南非山火遮天變煙牆…逼近梅利號

1小時前21

小S復出時間B2鬆口了　韌帶斷再爆《康熙》解散原因

1小時前11

香港視帝思念已逝前女友「哭到鼻涕狂噴」　3分鐘崩潰失控戲被讚爆

1小時前92

Netflix美女主播信義區撐傘入鏡！揭霍諾德「雨中測試」驚險畫面

1小時前30

霍諾德攀台北101宣布延期　五月天阿信4字發聲…網一面倒力挺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！
    5小時前2215
  2. 貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬
    3小時前86
  3. 攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯
    13小時前308
  4. 快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲
    5小時前1813
  5. 霍諾德最新挑戰時間曝光
    5小時前613
  6. 直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！利特：瘋掉～
    16小時前285
  7. 法國蜘蛛人昔爬101！遇雨得綁繩
    4小時前88
  8. 懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點一次看
    1/23 13:04162
  9. 霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　攀台北101延期
    2小時前165
  10. AV女優公開家鄉流言纏身！川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」
    6小時前65
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合