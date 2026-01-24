《航海王》片場驚見大火！　南非山火遮天變煙牆…逼近梅利號

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix熱門真人版影集《航海王》（One Piece）第2季預計於今年3月10日正式上線，全球粉絲正引頸期盼。目前劇組正馬不停蹄於南非趕拍第3季，然而昨日（23日）飾演「索隆」的日本男星新田真劍佑在個人 Instagram 更新限時動態，竟拍下片場周邊遭到大規模山火威脅的驚險瞬間，引發影迷高度關注。

▲新田真劍佑更新限動，《航海王》梅利號拍攝現場驚見大火。（圖／翻攝自IG）

從新田真劍佑分享的影片可見，劇組極具代表性的「黃金梅利號」正停靠於陸地的拍攝現場。梅利號標誌性的羊頭雕刻依然氣勢十足，但周遭氣氛卻顯得異常凝重。原本清澈的藍天，隨著鏡頭轉向片場另一側，竟出現了遮天蔽日的黑色與咖啡色濃煙。

影片中清晰拍到，就在拍攝器材與工程吊車（如掛有 Afri Cranes 標誌的吊車）不遠處，火舌正順著乾枯的植被迅速蔓延。滾滾煙塵形成了一道巨大的「煙牆」，幾乎將地平線完全吞噬，畫面相當駭人。新田真劍佑也在影片中加上了「沉默、驚訝」的表情符號，顯示出事發當時的震撼與不安。

▲對比現場車輛與人，火勢範圍顯得相當大。（圖／翻攝自IG）

而《航海王》大多在南非開普敦拍攝。根據路透社（Reuters）報導，南非開普敦（Cape Town）以東地區發生山火。由於當地正值夏季，氣候乾燥，加上強勁風勢的助長，火勢迅速穿越山谷中的枯竭植被。粉絲憂心《航海王》拍攝現場疑似離大火地區非常近，也令人擔心第3季拍攝進度受影響。