洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！　嫩妻張瀞云痛揭搶救狀況

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王洪榮宏與「小鄧麗君」張瀞云結婚邁入9年，近日因張瀞云母親身體微恙，她回到高雄老家照顧，並透過社群平台分享家中近況，先前她才說母親自覺活著沒用，因此做了讓全家「措手不及」的事，好在「被地府退貨」，她今天才透露母親其實當時因藥物影響與缺氧，被醫生直言狀況相當危急。

▲▼洪榮宏和張瀞云夫妻 。（圖／翻攝張瀞云臉書）

▲洪榮宏和張瀞云夫妻 。（圖／翻攝張瀞云臉書）

張瀞云發文表示，先前母親因輕生，讓全家人長時間陷入高度緊繃與不安。她坦言，那段日子「心一直懸著」，醫師也曾直言，母親因藥物與缺氧影響，身體狀況相當危急，未來恐出現中風、失智或其他神經方面後遺症，讓她當下腦中一片空白，只剩下一個念頭：「只要還有機會，一定要多為她做一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了替母親爭取更多恢復可能，張瀞云選擇主動出擊，請復健師儘早介入評估，從最基本的動作、反應與專注力開始，一步一步調整訓練內容。她形容，復健過程並非急著看到成果，而是需要長時間的耐心與陪伴，所幸復健師十分細心，不斷透過聊天、鼓勵與稱讚，替母親建立信心，也讓家屬在過程中獲得不少安慰。

隨著時間推移，母親的狀況逐漸出現轉變，不僅動作變得穩定，理解力與眼神也慢慢恢復清晰。這些在旁人眼中或許微小的進步，對家人而言卻意義重大。張瀞云感性表示，看到恢復情況比預期來得好，心中那塊長時間緊繃的地方，終於能稍稍放鬆，「那一刻真的鬆了一口氣。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

洪榮宏張瀞云

