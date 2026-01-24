小S復出時間B2鬆口了　韌帶斷再爆《康熙》解散原因

記者葉文正／台北報導

緯來「宇宙啦啦隊」今天出席緯來電視網二手公益市集「-1111循寶夠物節」，製作人B2透露自己因為長期出外景，導致出外景期間韌帶突然「啪！」的一聲斷掉，膝蓋彎90度還會回不去。今天他更談到當初《康熙來了》結束的原因，證明天下無不散的筵席。

▲緯來宇宙啦啦隊與B2(中)。（圖／記者葉文正攝）

B2手頭上有不少大型節目，但日前他到東南亞出外景韌帶突然斷裂，他也表示：「膝蓋開完刀不到一個月，我支架就拆掉了，當時出外景，有天在新加坡發現沒有膝蓋感覺，就是斷掉了，就拿繃帶纏起來繼續錄影，因為我從七月出外景到十二月，可能有點過勞累，現在不能跑步，醫生說可以過得很好就很好，目前韌帶換了異體，醫生說要復健三個月到半年，現在膝蓋彎九十度有時候會回不來。」

▲緯來宇宙啦啦隊魚肉(左起)、海莉、祖安娜、紀欣伶。（圖／想想時間有限公司）

至於小S主持《小姐不熙娣》何時回歸，B2表示：「我只跟她說，準備好CALL我就好，她明天不會去典LU婚禮，包紅包給他們，但是她不會到，我不會主動跟她閒聊，但她會跟我閒聊，畢竟我們認識二十幾年了，像是朋友的閒聊，比如她突然想看演唱會等等，我從來沒跟她詢問工作上的事。」

《康熙來了》節目停播十周年，B2說，「當初就是不想做了，就是因為時間較長，那時候我剛康永哥在聊，工作上需要轉換，需要休息，也可以做別的節目內容，剛好小S就從廁所出來，她也說好啊，隔天就說不做了，因為時間差不多了，留最美好的回憶給大家，休息不是說再見，這決定是最好的，當時每天要錄五集，出發點是休息，不是結束。對我們來說我們想去做想做的事情，要不要重啟不是那麼重要。