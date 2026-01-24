ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

利特點名「謝謝台灣E.L.F.」
大樂透貳獎開出2注
王心凌開唱爆舞台故障
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

艾力克斯 霍諾德 王心凌 蕾菈 朴旻曙 王祖賢 蘿莉塔 寬姐

小S復出時間B2鬆口了　韌帶斷再爆《康熙》解散原因

記者葉文正／台北報導

緯來「宇宙啦啦隊」今天出席緯來電視網二手公益市集「-1111循寶夠物節」，製作人B2透露自己因為長期出外景，導致出外景期間韌帶突然「啪！」的一聲斷掉，膝蓋彎90度還會回不去。今天他更談到當初《康熙來了》結束的原因，證明天下無不散的筵席。

▲緯來宇宙啦啦隊與B2。（圖／記者葉文正攝，想想時間有限公司）

▲緯來宇宙啦啦隊與B2(中)。（圖／記者葉文正攝）

B2手頭上有不少大型節目，但日前他到東南亞出外景韌帶突然斷裂，他也表示：「膝蓋開完刀不到一個月，我支架就拆掉了，當時出外景，有天在新加坡發現沒有膝蓋感覺，就是斷掉了，就拿繃帶纏起來繼續錄影，因為我從七月出外景到十二月，可能有點過勞累，現在不能跑步，醫生說可以過得很好就很好，目前韌帶換了異體，醫生說要復健三個月到半年，現在膝蓋彎九十度有時候會回不來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲緯來宇宙啦啦隊與B2。（圖／記者葉文正攝，想想時間有限公司）

▲緯來宇宙啦啦隊魚肉(左起)、海莉、祖安娜、紀欣伶。（圖／想想時間有限公司）

至於小S主持《小姐不熙娣》何時回歸，B2表示：「我只跟她說，準備好CALL我就好，她明天不會去典LU婚禮，包紅包給他們，但是她不會到，我不會主動跟她閒聊，但她會跟我閒聊，畢竟我們認識二十幾年了，像是朋友的閒聊，比如她突然想看演唱會等等，我從來沒跟她詢問工作上的事。」

《康熙來了》節目停播十周年，B2說，「當初就是不想做了，就是因為時間較長，那時候我剛康永哥在聊，工作上需要轉換，需要休息，也可以做別的節目內容，剛好小S就從廁所出來，她也說好啊，隔天就說不做了，因為時間差不多了，留最美好的回憶給大家，休息不是說再見，這決定是最好的，當時每天要錄五集，出發點是休息，不是結束。對我們來說我們想去做想做的事情，要不要重啟不是那麼重要。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

小SB2

推薦閱讀

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

5小時前

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！　她淚崩全場尷尬…DJ還原真相

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！　她淚崩全場尷尬…DJ還原真相

3小時前

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

13小時前

快訊／霍諾德徒手爬101延期！　董事長賈永婕首發聲

快訊／霍諾德徒手爬101延期！　董事長賈永婕首發聲

5小時前

快訊／天公不作美！霍諾德「徒手爬台北101」緊急延期　最新挑戰時間曝光

快訊／天公不作美！霍諾德「徒手爬台北101」緊急延期　最新挑戰時間曝光

5小時前

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

16小時前

霍諾德非首位！「法國蜘蛛人」20年前攻頂台北101　遇雨妥協：被迫綁安全繩

霍諾德非首位！「法國蜘蛛人」20年前攻頂台北101　遇雨妥協：被迫綁安全繩

4小時前

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

1/23 13:04

霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　徒手攀台北101延期…被粉絲暖到

霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　徒手攀台北101延期…被粉絲暖到

2小時前

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

6小時前

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

1小時前

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

直擊／出事了！王心凌開唱爆舞台故障　她直接衝下台...萬人暴動

15小時前

熱門影音

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」
Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD

「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD
趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

看更多

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

曾莞婷、楊銘威排戲爆衝突 　風田苦喊努力沒人看見

21分鐘前21

蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇「柔道梗」神救場

28分鐘前40

快訊／管麟求婚兩週後登記結婚！　選今天「藏甜蜜含義」唯美閃照曝光

34分鐘前0

「銀赫真的很香」　宇宙啦啦隊女孩爆他暖心行為

35分鐘前51

洪榮宏岳母驚傳「輕生未遂」情況一度危急！　嫩妻張瀞云痛揭搶救狀況

38分鐘前0

《航海王》片場驚見大火！　南非山火遮天變煙牆…逼近梅利號

1小時前21

小S復出時間B2鬆口了　韌帶斷再爆《康熙》解散原因

1小時前11

香港視帝思念已逝前女友「哭到鼻涕狂噴」　3分鐘崩潰失控戲被讚爆

1小時前92

Netflix美女主播信義區撐傘入鏡！揭霍諾德「雨中測試」驚險畫面

1小時前30

霍諾德攀台北101宣布延期　五月天阿信4字發聲…網一面倒力挺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！
    5小時前2215
  2. 貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬
    3小時前86
  3. 攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯
    13小時前308
  4. 快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲
    5小時前1813
  5. 霍諾德最新挑戰時間曝光
    5小時前613
  6. 直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！利特：瘋掉～
    16小時前285
  7. 法國蜘蛛人昔爬101！遇雨得綁繩
    4小時前88
  8. 懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點一次看
    1/23 13:04162
  9. 霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　攀台北101延期
    2小時前165
  10. AV女優公開家鄉流言纏身！川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」
    6小時前65
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合