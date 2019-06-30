《Voice3》都康宇殺人真相揭曉！分屍主嫌竟跟他有親密關係

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Voice3》即將進入大結局，所有謎團也都一一解開！昨（29）日播出的第15集，終於解答鋼絲殺人魔「金木正幸」（朴秉恩 飾演）為何這麼執著於都康宇（李陣郁 飾演）的原因，以及都康宇被指控幼時殺了藤山美穗，其實根本是被陷害！

▲《Voice3》都康宇幼年殺人真相終於揭曉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

請繼續往下閱讀...

本季追查用鋼絲分屍殺人的連續殺人魔，雖然黃金時間組都已經得知主嫌身分，對方同時也是暗網幕後首腦，那就是表面偽裝成人權鬥士的金木正幸教授，但遲遲無法理解他的殺人動機，以及他為何追著都康宇周邊人不放的真正原因，更無法順利將他緝拿。

▲金木正幸教授偽裝成人權鬥士，事實上卻是分屍殺人魔。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過《Voice3》倒數第二集揭曉了關鍵內幕，都康宇與姜權酒（李荷娜 飾演）先是查出金木正幸只是日本人金木一家的養子，事實上他是一名在日韓僑，便前往療養院探訪當初在金木家擔任幫傭的李花子，從中得知金木正幸的真正本名是「禹鍾宇」。

聽到這個名字的都康宇嚇得驚慌失措，也終於想起了幼年的記憶！其實當年他們一家在日本生活，他哥哥患有反社會人格，喜歡收集美麗事物製成標本，尤其對耳朵有特別執著，經常把耳朵割下收藏。

▲都康宇想起目擊哥哥殺死美穗。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

當時都康宇目擊哥哥襲擊鄰居女孩藤山美穗，哥哥硬是要都康宇接近已經昏迷不醒的女孩，這幕被其他人目擊，導致都康宇背負了殺死美穗的罪名，他們的父親也為了頂罪，向外說女孩是他殺的，而遭到仇韓日人攻擊。

▲▼都康宇哥哥教唆他刺死美穗。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

而都康宇當時就是姓禹，他的哥哥禹鍾宇就是現在的金木正幸！原來他和殺人魔有著血緣關係，而其實都康宇也被診斷有潛在的反社會人格，他的哥哥就是為了喚醒都康宇的隱藏人格，才多次接近並殺死他身邊的人。

所有真相幾乎揭曉，今（30日）晚間將播出《Voice3》大結局，兄弟倆正面對決，引起劇迷期待。