莊凱勛淚別恩師再唱《夜巡》　武生扮相綁緊緊自虧像肉粽

記者林奕如／台北報導

紀念一代京劇大師李柏君，宗原社弟子莊凱勛與黃健瑋等人，29日舉辦「永懷師恩 柏君紀念會」，大師兄劉亮佐製作的回顧李柏君影片，讓台下觀眾爆淚，莊凱勛強忍情緒和黃健瑋等一起演出傳統武生京劇《夜巡》當壓軸，海報上的毛筆字還是張景嵐揮毫，鳳小岳、吳慷仁等低調出席。

▲莊凱勛穿上武生服裝，全身綁緊緊像粽子 。（圖／凱渥提供）

莊凱勛想起大四畢作《夜巡》是每天練習，練了1年才有不慌不忙的表現，睽違13年再次演出，把武生行頭全穿上身，自嘲全身綁緊緊，自己就像一顆端午節的粽子，而且最近忙於顧小孩及活動前置作業，許多瑣碎事情在有限時間完成，讓他感覺有些疲憊，這次演出更緊張，還好老婆都會提醒他要練功。

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▲莊凱勛、黃健瑋感念恩師李柏君演出京劇《夜巡》 。（圖／凱渥提供）

事實上，光莊凱勛開場要秀京劇腿功一踢一蹬，來回走了全場數遍，氣喘吁吁樣，讓黃健瑋都想替他求情休息片刻；兩人練習對打戲，黃健瑋狂練翻滾著地也不知翻了幾回，年紀都是不惑之年，十足考驗體力。大家因為工作關係，聚在一塊排練次數5根手指都數得出，黃健瑋還因在國外拍戲關係，得來回飛，就連紀念會當天也是結束後，立馬要趕飛機回劇組。

▲莊凱勛睽違13年演出京劇《夜巡》 。（圖／凱渥提供）

紀念會圓滿成功，一旁黃健瑋逗趣將兩人角色和復仇者聯盟作比喻，像莊凱勛的武生就好比是美國隊長，而黃健瑋的武丑則像是綠巨人浩克，若還有機會，一直演武丑的黃健瑋倒想演回武生過過癮，身為好友的莊凱勛同意兩人互換角色，但就怕李柏君老師地下有知會滿臉問號，師母李來香老師可能也會跳出來先Say No，畢竟他們要演什麼，都是李老師當年為他們量身定制。

宗原社大師兄劉亮佐親剪恩師回顧影像，不只讓他邊剪邊哭，一播放出來，台下觀眾跟著流淚。演出結束後眾人也在台上為師母慶生，場面十分溫馨。