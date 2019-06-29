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金曲獎／艾怡良奪最佳作曲人獎！　激動哽咽：我以為沒辦法再唱了

記者李湘文／綜合報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋舉行，A-Lin受邀擔任頒獎嘉賓，頒發「演奏類最佳作曲人獎」和「最佳作曲人獎」。她揭曉獎項，「演奏類最佳作曲人獎」由許郁瑛獲得，競爭激烈的「最佳作曲人獎」則由艾怡良奪得。

▲第30屆金曲獎最佳作曲⼈,艾怡良/Forever Young《垂直活著，⽔平留戀著。》。（圖／攝影中心攝）

▲艾怡良以《垂直活著，⽔平留戀著。》拿下金曲30最佳作曲⼈獎。（圖／攝影中心攝）

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▲▼金曲頒獎典禮－【演奏類最佳作曲人】許郁瑛。（圖／翻攝自Hami Video）

▲許郁瑛得獎超激動。（圖／翻攝自Hami Video）

許郁瑛一上台就哽咽，致詞時緊張到不斷結巴，在說完感謝的對象之後，甚至傻傻跟著倒數「4、3、2…啊我好像不用跟著倒數」，緊張之情可見一斑。

▲第30屆金曲獎最佳作曲⼈,艾怡良/Forever Young《垂直活著，⽔平留戀著。》。（圖／攝影中心攝）

▲艾怡良睽違兩年出新專輯就拿下金曲獎最佳作曲人獎。（圖／攝影中心攝）

艾怡良以《Forever Young》獲獎，在台上也激動到哽咽，「我真的有一陣子以為沒辦法再唱了」，因為覺得好像自己寫的東西沒人聽，但如今終於獲得肯定，她表示會繼續唱下去，「我現在知道有人聽了。」

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艾怡良相隔2年發行創作專輯《垂直活著，水平留戀著。》，除了入圍最佳作曲人、國語專輯獎，還有眾所矚目的國語女歌手獎，這也是她繼奪下第28屆金曲獎國語女歌手後，二度角逐歌后寶座。


此張專輯封面為艾怡良的手比出兩個L的手勢，做出一個像是照相框的造型，雙L分別代表Live活著、Love留戀著。而平常因爲工作忙碌，艾怡良較少有時間可以跟家人聚在一起，過年算是唯一大家可以團聚好幾天的機會，如果能把每ㄧ年的年夜飯圍爐畫面都留下來，紀錄著桌上的菜、家人的微笑，都有著生命在流動著的微妙變化，這是艾怡良想記住的曾經。

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