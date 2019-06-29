台灣版電影海報釋出！荷蘭童星IG秒留言：留下美好回憶♥

記者林映妤／台北報導

童書改編電影《小島來了陌生爸爸》由艾美獎最佳兒童類電視電影或迷你劇得主製作團隊，打造一段關於個體成長、親情追尋的生命之旅。台灣版海報一發佈，與台灣時差6小時的荷蘭導演與小男女主角都紛紛在IG留言，熱情獻上祝福，並暖心預祝電影在今年台北電影節亞洲首映順利、觀眾留下美好回憶！

《小島來了陌生爸爸》兩位童星桑尼凡烏特倫（Sonny Van Utteren）、約瑟芬阿倫森（Josephine Arendsen）在片中表現亮眼精湛，電影在今年柏林影展世界首映後，不但一舉奪下新生代單元國際評審團傑出獎，更於同年紐約國際兒童電影節榮獲最高榮譽最佳長片大獎。

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▲▼《小島來了陌生爸爸》描述親情追尋之旅。（圖／捷傑電影提供）

電影講述放暑假的10歲的山姆和家人一同到荷蘭泰爾斯海靈小島度假，無奈哥哥在第一天就摔斷了腿，少了玩伴的山姆擔心未來也常會這般孤單，決定開始自己的「孤獨練習」，每天習慣和自己獨處。

閒晃的山姆就這樣遇見了島上護理師的女兒泰絲，鬼靈精怪的她從未見過自己的爸爸，山姆決定幫助泰絲完成她的這輩子重要的秘密計畫，一段高潮迭起的認親之旅就此展開！

▲▼《小島來了陌生爸爸》童星祝賀台灣海報釋出。（圖／捷傑電影提供）





《小島來了陌生爸爸》由擅長以孩子視角捕捉童心的35歲荷蘭新銳導演史帝芬沃特路德（Steven Wouterlood）執導，導演首次操刀劇情長片即備受國際矚目，不但囊括多項兒童影展獎項，更被好萊塢權威媒體《Variety》評選為2019年歐洲十大焦點影人，給予電影高度肯定：「適合闔家觀賞、充滿驚奇與情感深度！」

導演在3年前閱讀到此本荷蘭著名童書《小島來了陌生爸爸》，故事中透過兒童的眼光思考家庭、死亡與生命的意義，令20來歲就失去母親的導演內心澎拜不已，決定改編翻拍成電影：「我想藉由非常人性化、多面向的角色，讓人學習愛與體悟愛的重要。」電影貼近小孩子的心理和生活，描繪把握當下、珍惜所有的重要，導演相信無論老少都能從中得到共鳴。

《小島來了陌生爸爸》7月5日上映。