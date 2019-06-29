《101》造假又被抓包！　金敏圭VS. Tony「同場合2不同反應」網批：有劇本

記者張筱涵／綜合報導

《PRODCE X 101》日前舉辦了第二次排名儀式，一次淘汰將進一半的練習生讓粉絲幾家歡樂幾家愁，而在28日播出的最新一集中又被發現了疑似為效果拍2次的場面，引起一陣熱烈討論。

▲金敏圭被嚇到的畫面爆是有劇本的。（圖／翻攝自推特／heuengg）

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隨著將進一半的練習生被淘汰，每個曲目定下了最後人數後有些組別人員超過，也有組別只剩下一個人，《Monday to Sunday》組的情況就只剩下練習生Tony一個人，但在迎接其他組員到來時，大家都說他看到最後一個人會很意外。

Tony躲在門邊準備嚇人，一看到進門來的是金敏圭整個人嚇到摀嘴彈起來，但在另一個視角時可以發現他只是摀著嘴巴網後倒退而已。網友發現這詭異片段後剪下上傳：「這該不會特別拍兩次吧？有劇本的就是了？」不只在推特有熱烈響應，連各大南韓論壇也都對此熱烈討論中。

▲Tony一開始嚇到跳起來另一個視角卻沒有，引起粉絲討論。（圖／翻攝自推特／heuengg）

事實上，在第8集播出的「主題評價」賽中，舞蹈老師權宰勝對於表演歌曲《U Got It》小組的成員說，「選C位又不是什麼選舉，怎麼這麼愛投票？難道沒有人想要證明自己嗎？」這時李垠尚自願舉手，最後搭配其他四名練習生在他身旁完成表演，讓老師大讚「很帥，做得很棒」。

本來節目的畫面應該是呈現練習生幕後的真實面貌，但這一幕卻被眼尖的粉絲抓包造假！當李垠尚被稱讚的時候，他右邊站著的練習生是目前人氣最高的金宇碩（김우석），不過畫面帶到老師稱讚他的時候，金宇碩竟然安靜坐在台下，等於老師稱讚人的時候其實根本不是剪輯出來的這一幕。

▲《PRODCE X 101》第8集就被爆過造假。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）