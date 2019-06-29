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宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

記者潘慧中／綜合報導

宋仲基和宋慧喬27日證實離婚一事震驚娛樂圈，婚變原因仍吸引各界關注，有一說是他的父親曾擔心女方年紀較大，並不樂見兩人感情，沒想到「宋仲基爸爸」28日似乎悄登上熱搜，父親被曬出過去寫給女方的簡訊，間接打破謠言。

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 ▲宋仲基爸爸曾被傳不滿宋慧喬 。（圖／CFP、翻攝自welovekikyo IG）

這是宋仲基爸爸在宋慧喬《男朋友》開播前所寫的簡訊，默默為女方宣傳新劇，他當時以「我家漂亮的兒媳婦」稱讚宋慧喬，他表示這是媳婦《太陽的後裔》之後、結婚後的第一部作品，拍攝的時候傾注了心力，他盼望大家能死守在電視機前支持。

▲▼宋仲基爸爸短信曝光！（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼宋仲基爸爸替宋慧喬宣傳電視劇的簡訊曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼宋仲基爸爸短信曝光！（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

「俗話說，珍惜兒媳婦的都是公公，作為公公，我希望兒媳婦電視劇大紅、且成為被世人喜愛的女演員。」一字一句都能感受到宋仲基爸爸對宋慧喬的疼愛低調又不張揚，並非外界盛傳的不滿媳婦，不少網友看了也心疼地說：「別再傷害雙方家人了。」

▲宋仲基和宋慧喬同框畫面或許很難再見到了。（圖／CFP）

事實上，宋仲基婚前便傳出爸爸不滿他談姐弟戀，但爸爸最後仍以「兒子喜歡上了，沒辦法」尊重他的選擇，針對謠言，父親當時也有出面澄清：「我聽過有傳言說我反對這門婚事，但我絕對沒有說過那些話，都是誤會一場。」沒想到，這對金童玉女的組合還是熬不過婚姻考驗，走上分道揚鑣一途。

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