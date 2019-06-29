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「因為有錢，所以善良」《寄生上流》貧窮奪走的是人的品格！

圖文／鏡週刊

商業與藝術的高明融合！對抗貧富差距，弱勢者的逆襲，第一次就上手。

寄生上流（Parasite）

《寄生上流》是南韓首部拿下坎城金棕櫚的作品，故事講述一個四口之家，父母失業，兒女失學，打零工在半地下室的屋子裡勉強度日。兒子在一次機會裡，靠假文憑應徵上富商家的家教，發現有錢人家有太多油水可撈，隨即將妹妹與父母也拉進來。窮人一家瞄準富人一家，這是一場從暗處發動的生存拉鋸。

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故事強烈、聰明、富有層次，中段開始的劇情轉折到了結局令人倒抽一口冷氣。念社會學出身的奉俊昊對於針貶南韓社會與世界局勢的墮落和扭曲有著使命感，他的作品一向有反美與抗議貧富差距的疾呼，《駭人怪物》《非常母親》《末日列車》和《玉子》都曾引起相當迴響。

奉俊昊是少數能兼顧票房與評價的創作者，這些電影有著反思時局的格局，亦有具巧思的逆轉、鮮明的角色、夾帶羶色腥，每部都教人印象深刻。但另一方面，這些作品常玩得太過頭，對社會的批判也嫌簡化，諸多象徵布置太刻意，這些缺點在《寄生上流》並沒改善太多，可或也正因如此能更有效地促動反思。

《寄生上流》描述窮人從富人身上挖取零頭來存活，同樣在最近上映，魁北克導演丹尼斯阿坎德的《金錢性騙局》裡主角偷走不義的鉅款去幫助窮人。此刻的世界已富者更富、貧者更貧，劫富濟貧的故事，非但不過氣，且持續進化中。

《寄生上流》裡窮人是貪婪自私的，富人卻優雅大度，奉俊昊以一句：「因為有錢，所以善良。」控訴了資本積累的失控奪走的不只是人的安居樂業，甚且是人的品格。這是深刻又沉痛的警語！

88分
  • 導演：奉俊昊
  • 演員：宋康昊、李善均、崔宇植
  • 片長： 131分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期： 6月28日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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