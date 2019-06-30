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陳艾琳穿不下褲子！　懷孕5個月「最新孕肚照」網看傻：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前已經5個多月大，她28日公開新一波孕肚照，單穿內衣褲秀出明顯隆起的肚子，「這一週女兒明顯大了好多，開始穿不下僅剩的褲子。」

▲▼陳艾琳（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳喜曬孕肚照。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

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照片中，可以看到陳艾琳身穿深灰色內衣褲，相當映襯她的健康小麥色肌膚，半脫下純白罩衫，豐滿上圍呼之欲出，儘管挺著5個多月的肚子，四肢依然非常纖細，似乎依稀還有明顯腰身，好身材讓不少女網友不敢置信。

▲▼陳艾琳（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳最近和老公去泰國玩，隱約可見纖細腰身。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲▼陳艾琳（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

陳艾琳坦言已經開始穿不下某幾件褲子了，只好再從衣櫃挖幾件比較寬鬆的褲子出來穿，她笑說目前還沒有打算要穿孕婦裝，「下個月應該就可以嘗試一下老公的牛仔褲加皮帶惹（了）。」

陳艾琳日前透露滿5個月的前一天，是她第一次感受到胎動，當下連忙上網查資料，觀察一天後才確認原來是胎動，「嗨女兒～媽媽在這～。」從那時候開始，她正式感受到女兒的各種反應，「我太久沒吃飯她動，吃到喜歡的東西也動，久站太久也動。」

▲陳艾琳和Alex升格準爸媽。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

終於感覺到胎動讓陳艾琳安心不少，她再也不用常去婦產科報到，「怕沒看到超音波、沒聽到心跳、她不知道有沒有乖乖長大、人好不好。」確認寶寶正在肚子裡平安地長大，她著實鬆了一口氣。

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