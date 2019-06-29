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《安娜》俄羅斯超模正翻！舊愛是「俄國彭于晏」遭渣男逼餵毒3P

記者林映妤／台北報導

盧貝松動作新片《安娜》剛上映好評不斷，全台票房逼近2000萬，尤其是女主角莎夏露絲（Sasha Luss）正翻，亮眼外型與精湛演技引起不少網友關注！莎夏露絲在片中與「俄國版彭于晏」亞歷山大佩托洛夫（Alexander Petrov）有段舊情，2人激情性愛，甚至邀安娜與辣妹3P，有夠渣男！

俄羅斯模特兒出身的莎夏露絲，獨特的氣質外型，早就是許多時裝秀的焦點，身材纖細穿衣好看，而且薄紗露點根本沒在怕。

▲▼《安娜》莎夏露絲（Sasha Luss）、亞歷山大佩托洛夫（Alexander Petrov）。（圖／海樂提供）

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▲《安娜》莎夏露絲身材超火辣。（圖／海樂提供）

至於片中一開始跟安娜交往的俄羅斯男友，其實是俄羅斯目前當紅男星亞歷山大佩托洛夫，他曾演出《異星引力》、《冰上情緣》、史詩戰爭片《T-34》，每部票房在俄羅斯都破億，《KinoPoisk》網站更將他評為2017年最受歡迎的俄羅斯演員，帥氣外型加上走紅程度，有網友形容他是「俄國版彭于晏」。

《安娜》是亞歷山大首次跨出俄語片的新嘗試，一改過往演出的帥氣英勇形象，在《安娜》中飾演毒蟲，不但將安娜視為性愛玩物，隨時都想打炮發洩，更邀約辣妹3P，甚至偕同朋友飆車搶錢，將渣男形象貫徹到底！也難怪亞歷山大受訪時開玩笑表示：「演出這片的不是我，是我雙胞胎弟弟，亞歷山小！」

▲▼《安娜》莎夏露絲（Sasha Luss）、亞歷山大佩托洛夫（Alexander Petrov）。（圖／海樂提供）

▲▼亞歷山大佩托洛夫演渣男，笑說不是自己。（圖／海樂提供）

▲▼《安娜》莎夏露絲（Sasha Luss）、亞歷山大佩托洛夫（Alexander Petrov）。（圖／海樂提供）

不要菜梗！天竺鼠直接「呸掉」　露出鄙視跩臉...網笑瘋：好機車

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