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恭喜！張涵雅挺孕肚走紅毯　羞認跟議員老公「感情不錯」

記者蔡琛儀／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮將明天於台北小巨蛋舉行，準台語金曲歌后張涵雅，也會和老公、新竹市議員吳國寶一起走紅毯，不過她去年懷二寶「小漢寶」時，挺著孕肚走金曲紅毯，先前她發現自己又懷了第三胎，因此明天又將帶著3個多月的身孕走紅毯，除了連莊入圍，肚皮也連莊喜訊。

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▲▼ 張涵雅。（圖／好痛音樂提供）

▲▼張涵雅去年參加金曲獎帶著身孕，今年又再度挺孕肚走紅毯。（圖／好痛音樂提供、資料照／攝影中心）

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▲2018第29屆金曲獎張涵雅。（圖／攝影中心）

張涵雅和先生吳國寶育有2歲的大兒子「寶咖咖」和7個月大的二兒子「小漢寶」，她一打二常睡不飽，原本願望是生個女兒，還打算和老公去做試管，沒想到計畫趕不上變化，直接又有了，她笑說：「只能說我跟我老公感情很不錯！」她透露害喜程度還好，只會怕罐頭、醬油的味道，近期也特別愛吃情人果，偶爾會有噁心和反胃的感覺。

對於金曲獎，她說其實自己還泡在育兒的繁瑣日常中，無暇想到其他事情，尤其兩個兒子輪流生病，自已深陷嘔吐物和換床單的無限輪迴中，連覺也不能好好睡，只希望小孩健健康康，雖然兒子們還太小，不知道入圍是什麼，但她很正面，「保持良好的心情，把它當成一年一度的盛事！」又搞笑祈求：「希望明天可以亮麗出席，當個漂漂亮亮的小姐啊！」

▲▼ 張涵雅。（圖／好痛音樂提供）

▲張涵雅搶先曝光自己的金曲戰袍。（圖／好痛音樂提供）

張涵雅的紅毯戰袍也搶先曝光，明將穿著紡拓會研發的、設計師鄭經中設計的「星光裝」戰袍禮服，這件完全由台灣在地機能布料設計的禮服暗藏玄機，在正常光源之下看是桃紅色，但一打光後又變身為光芒萬丈的「星光裝」，張涵雅期待這套戰袍帶來幸運，讓她奪下台語金曲歌后。

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金曲獎, 金曲30, 2019金曲獎, 第30屆金曲獎, 張涵雅

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