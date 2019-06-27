家家新歌MV陣仗超大！　一字排開「全含金」...瑪莎是大彩蛋

記者蔡琛儀／台北報導

家家將在今年秋天推出新專輯，音樂總監仍是由五月天瑪莎擔任，更收錄她一直想合作的方大同為她打造的歌曲，這次新單曲《House Party好事派對》搶先問世，邀請到準金曲歌王ØZI合作，MV更安排瑪莎驚喜客串，還有BCW、茄子蛋、黃宣、ØZI、米奇林、剃刀蔣一同「開趴」，一字排開看起來相當壯觀。

▲▼ 家家新歌MV找來BCW、茄子蛋、黃宣、ØZI、米奇林、剃刀蔣一同「開趴」。（圖／相信音樂提供）

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這是家家首度和ØZI合作，ØZI為家家訂製了相當適合她的風味，從家家本身的音色與演繹優勢出發，以R&B的曲風型態，讓人聽了會自然地擺動身體，瞬間進入放鬆狀態。

MV打造家家的房間、復古火鍋店、KTV等不同感覺的party，讓演出的大家搶在金曲前夕來一場熱鬧的慶功宴，拍攝將近19小時，但沒人喊累，大家都玩得相當開心，在片場不停自拍；問到大家最鬧的派對經驗，看起來很浪子的茄子蛋竟表示平時晚上11點前就回家玩貓然後上床睡覺。被問到和家家此次合作的感想，大家都不約而同比大拇指直說：「讚！」

▲瑪莎驚喜客串家家MV。（圖／相信音樂提供）

除了新單曲，家家也忙於籌備個人第2次大型演唱會「HOUSE PARTY 在家裡」，演唱會將在9月7日於台北國際會議中心登場，門票7月13日開賣， 詳情請關注相信音樂及家家官方粉絲團。