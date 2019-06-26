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金曲售票演唱會開跑　多國樂團齊開唱

記者蔡琛儀／台北報導

金曲國際音樂節今天（26日）正式展開，一連三天晚上在三創Clapper Studio舉行「金曲售票演唱會」，除了號召各屆「金曲」歌手，更有來自泰國、馬來西亞、日本、瑞典、韓國和蒙古等地不同風格的樂團及歌手共襄盛舉，讓觀眾能聽到和看到更多元化的音樂表演。

▲▼金曲國際音樂節售票演唱會，三十萬年老虎鉗，馬來西亞樂團The Venopian Solitude。（圖／台視提供）

▲三十萬年老虎鉗出席金曲國際音樂節售票演唱會。（圖／台視提供）

今晚打頭陣的來自馬來西亞樂團The Venopian Solitude，接著登場的是入圍第29屆金曲獎最佳樂團的三十萬年老虎鉗，成團9年的他們去年以首張專輯《我不是超人》就殺進金曲獎入圍行列，以台灣少見的復古美式搖滾曲風，一連7首歌曲，瞬間嗨翻全場。

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去年金曲獎最佳原住民歌手桑梅絹隨後登場，她是來自屏東三地門青山部落的排灣族歌手，多年來都在部落教唱古調，也希望能把部落的故事都唱進歌曲中，去年以首張個人專輯《渲染》抱回金曲獎，今年又以專輯《記憶中的搖籃》再次入圍最佳原住民歌手，尋求二連霸。

▲▼金曲國際音樂節售票演唱會，三十萬年老虎鉗，馬來西亞樂團The Venopian Solitude。（圖／台視提供）

▲馬來西亞樂團The Venopian Solitude出席金曲國際音樂節售票演唱會。（圖／台視提供）

接下來則是泰國四人樂團Getsunova，以及擔任壓軸，去年的最佳新人、最佳台語專輯得主茄子蛋樂團，茄子蛋去年得獎後，人氣快速竄升，舉辦的巡迴演唱會場場完售，今晚他們也演唱了今年入圍最佳年度歌曲的《浪流連》，以及成名作《浪子回頭》，帶動全場大合唱，為第一晚的金曲售票演唱會畫下完美句點。

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