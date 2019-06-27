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吳宗憲的「金曲領帶」去哪了？　歷年傳承者曝光...他嘆：好可惜

記者蔡琛儀／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮即將在本週六登場，金曲獎官方臉書自上個月底陸續曝光多支小影片，整理過去30年來的金曲小花絮，其中一則是多年前吳宗憲傳承，如今已失傳多時的「金曲領帶」，也勾起網友回憶，紛紛討論起領帶到底去哪。

▲▼吳宗憲 陳漢典 Lulu主持《綜藝大熱門》六周年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳宗憲當年獲得「最佳方言歌曲男演唱人獎」，將身上的領帶當傳承物。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

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▲▼ 吳宗憲金曲領帶,蔡振南,沈文程,羅時豐,王宏恩。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

吳宗憲在第6屆獲得「最佳方言歌曲男演唱人獎」（現在的最佳台語男歌手獎），當時他就配著這條領帶領獎，第9屆金曲獎他擔任後來又更名的「最佳方言男演唱人獎」頒獎人，放話：「誰得了這個獎，誰就可以把這條領帶帶走！」隨後親自將該條領帶交給得獎者蔡振南，後來得獎的沈文程、豬頭皮、羅時豐也都有戴上，直到第13屆王宏恩沒有拿到，這個有趣的傳承儀式才斷掉。

▲▼ 吳宗憲金曲領帶,蔡振南,沈文程,羅時豐,王宏恩。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

▲▼ 蔡振南、沈文程有戴到領帶。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

▲▼ 吳宗憲金曲領帶,蔡振南,沈文程,羅時豐,王宏恩。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

吳宗憲受訪表示，這條領帶是價格不菲的HERMÈS，語帶惋惜地說：「這個就是一種精神象徵跟歷史的傳承，還蠻可惜的，真的希望這次金曲奬可以把它找出來，到底是誰搞丟了，真的是要抓出來打屁股。」領帶消失後，他也曾和沈文程聊過此事，心裡都覺得相當可惜。最後一個拿到領帶的羅時豐則表示，19年前的事情太過久遠，已經不太記得，看來領帶一事已成為一樁無頭案，

▲▼ 吳宗憲金曲領帶,蔡振南,沈文程,羅時豐,王宏恩。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

▲▼ 豬頭皮、羅時豐也有拿到領帶。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

▲▼ 吳宗憲金曲領帶,蔡振南,沈文程,羅時豐,王宏恩。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

憶起當年首次鍍金，吳宗憲說，當時他也是表演者，「原本完全是意外，也不可預期，而且我是表演者，剛一下台還沒來得及下台去等公布，就在後台被宣布得奬了，所有跟我一起跳舞的dancer通通哭了，他們看到一個辛苦往上爬的小憲憲，跟他們一樣，一路從最辛苦的地方，慢慢爬上來的小咖藝人，竟然也可以上台領下金曲榮耀⋯⋯⋯」吳宗憲今年也計劃推出國語專輯，聊著聊著，他笑說：「你這一個小訪問，讓我好想發一張閩南語唱片。」看來他對於唱閩南語歌，心裡仍有期望。

▲▼ 吳宗憲金曲領帶,蔡振南,沈文程,羅時豐,王宏恩。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

▲王宏恩沒拿到領帶。（圖／翻攝臉書／金曲GMA）

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