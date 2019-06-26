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妞妞曬渾圓美胸開M字腿　黃伯樂傻眼：眼睛要看哪

記者蔡琛儀／台北報導

1994年的《超級新人王》節目年度冠軍、有小豬哥亮封號的黃伯樂出道25年，終於圓夢推出單曲《心愛GoodBye》，MV特別找來視為女兒的妞妞跨刀演出，不過妞妞以超短熱褲和爆乳性感上衣的火辣造型現身，讓黃伯樂當場碎唸怎麼穿這麼火辣，妞妞則笑說MV要以視覺來美化，「不然大家都只看到你的臉，那不就變成很搞笑的MV嗎？」

▲▼黃伯樂,妞妞。（圖／花蓮後湖水月提供）

▲▼黃伯樂找來情同父女的妞妞跨刀演MV。（圖／花蓮後湖水月提供）

▲▼黃伯樂,妞妞。（圖／花蓮後湖水月提供）

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黃伯樂除了拜託導演注意鏡頭的角度，深怕妞妞走光，也因此現場頻頻分心、NG連連，他原本身穿當年結婚時的西裝，一臉深情的演出，與平日搞笑形象形成對比，讓妞妞忍不住大笑場，MV拍攝就在不斷的NG中完成。

提到黃伯樂，妞妞說當年因為家庭變故，放棄南部的演藝事業，身無分文來到台中重新發展，在節目中認識黃伯樂，對方還義氣相挺的幫她找工作，而妞妞因為工作量變大，需要一台二手車，向黃伯樂哥借35萬元，他也二話不說的幫忙，「還說不急，等妳有錢再還就好了，也因為這個動力，讓我拼命演出工作，在第二年就如數奉還，這份恩情我一直銘記在心中，此外也因為伯樂哥的鼓勵，我才能再度重拾書本，完成科大的學業，因此他是我生命中的大貴人呢！」

▲▼黃伯樂,妞妞。（圖／花蓮後湖水月提供）

▲▼黃伯樂看到妞妞穿得超辣，馬上開始碎唸她。（圖／花蓮後湖水月提供）

▲▼黃伯樂,妞妞。（圖／花蓮後湖水月提供）

而黃伯樂則說他生命中有兩個最重要的女人，一個是老婆，另一個則是妞妞，「我家都是兒子，就缺女兒啦，因此她是我家的公主。」

黃伯樂當年在吳宗憲提攜下出道，以模仿豬哥亮出名而被封為「小豬哥亮」，與NONO、康康等人同期，也活躍於各種活動舞台以及信吉、大立等電視台節目主持，現在的他是大立電視執行副總，他感慨表示當年進演藝圈的第一志願就是唱歌，只是自己有著搞笑的外表，以模仿出道，但多年來始終沒忘記愛唱歌的初衷，選在出道25年，決定圓夢。

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