金曲30／典禮倒數1天「超豪奢陣容」不看嗎？　11項亮點大公開

記者蔡琛儀／綜合報導

第30屆金曲獎將在明天晚上7點於台北小巨蛋登場，適逢金曲30大壽這個圓滿數字，典禮頗有「世代融合」的味道，除了入圍者偏年輕，表演嘉賓和頒獎嘉賓則都是巨星等級，也令典禮增添了更多可看性，《ETtoday星光雲》特別在典禮前一天，為讀者整理11大看點。

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▲Lulu成為金曲獎史上最年輕的主持人。（圖／資料照／記者李毓康攝）

1. 史上最年輕的金曲獎主持人-黃路梓茵（Lulu）

Lulu原本早已答應接下金曲紅毯主持棒，但在金曲獎總製作人陳鎮川提議下，首次獨挑大樑主持金曲獎，壓力不言而喻，不過她得到師父黃子佼真傳，也曾主持過三次金曲獎紅毯、兩次金鐘獎紅毯及幾次串場、多場大型跨年晚會等，主持經驗相當豐富，風評也非常好，因此她這次挑戰自己主持金曲獎頒獎典禮的表現如何，備受注目。

▲S.H.E將合體在金曲獎上演出。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

2. S.H.E合體演出

S.H.E去年9月舉辦出道17年演唱會，10月1日正式宣佈告別待了17年的老東家華研，各自分飛開公司，日前三姝為了Ella生日音樂會合體，但沒有表演，讓粉絲都直呼可惜，今年她們為了金曲30終於合體，也是睽違7年再站上金曲獎舞台，且將演唱入圍年度歌曲獎的《十七》，田馥甄更預告會把歌曲作改編，加入一些她們過去的經典歌元素，勢必讓S.H.E的粉絲們及觀眾不會失望。

▲已經5年多沒在台灣辦演唱會的孫燕姿將在金曲獎上演出 。（圖／MAKE / MUSIC提供）

3.孫燕姿重唱天后經典

孫燕姿自從2011年結婚、陸續生下一對兒女後，在台灣的演藝活動大幅減少，上回在台開唱是2014年2月中的「克卜勒」世界巡迴演唱會，這次已預告這段在金曲獎上的表演，將集結華語樂壇女歌手包括孫燕姿本人、王菲、張惠妹及鄭秀文等人的經典歌曲，並重新編排帶來嶄新組曲，同時她也透露明年將會舉辦20週年巡演。

▲蔡依林的表演向來有極高水準，令人期待今年她在金曲表演的內容。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

4.蔡依林「美」翻金曲舞台

蔡依林（Jolin）今年憑專輯《Ugly Beauty》在本屆金曲入圍七項大獎，早已是金曲表演常客的Jolin，這次也將在典禮上帶來以「美」為主題的精彩表演，與32名舞者同台，把新專輯歌曲《怪美的》重新改編，還會有一個巨大的神秘面具出現在台上，想必又能再次引起高度討論。

▲▼五月天、言承旭擔任頒獎嘉賓之一。（圖／相信音樂、達騰娛樂提供）



5.頒獎嘉賓也超大咖

今年金曲獎除了演出嘉賓咖數大，頒獎嘉賓一字排開也是陣仗驚人，久未在台灣公開露面的言承旭是第一個頒獎，負責「最佳裝幀設計獎」和「最佳音樂錄影帶獎」，天團五月天則頒發「年度歌曲」，此外今年其他的頒獎人還有蕭敬騰、莫文蔚、戴佩妮、A-Lin、信、徐佳瑩、身兼入圍者的艾怡良、陳奕迅、表演嘉賓的S.H.E、《花甲》母子檔盧廣仲及王彩樺等人。

▲林憶蓮、蔡依林、艾怡良將爭第二座歌后。（圖／環球、索尼、中華音樂人交流協會提供）

6.蔡依林、艾怡良、林憶蓮爭第二座歌后

今年金曲歌后組堪稱「死亡之組」，Jolin和林憶蓮、艾怡良今年都入圍金曲歌后，三人都曾各自獲得一座金曲歌后，今年三人同樣呼聲高，因此今年她們其中一人是否有人可以二度鍍金，或是獎落首次入圍的孫盛希、岑寧兒，也備受她們的歌迷討論。

▲陳奕迅此次金曲也入圍三項。（圖／台視提供）

7.金曲常客陳奕迅唱「金氏紀錄」

陳奕迅今年以粵語專輯《L.O.V.E.》入圍了「年度專輯獎」、「最佳專輯製作人獎」，以及憑歌曲《海底睡人》入圍「年度歌曲獎」等3項獎項，也是金曲表演常客的他，對於這次受邀演出也是相當開心，他透露這次表演將以「金氏紀錄」為名，挑選歷年來金曲獎「得獎常客」的眾多作品，再重新演繹，歌迷也非常期待歌王會挑選誰的作品、如何詮釋。

▲鄧紫棋首度登上金曲舞台開唱。（圖／台視提供）

8.鄧紫棋首登金曲飆唱YouTube夯歌

小天后鄧紫棋今年出和前東家扯出合約糾紛，因此在4月底巡演結束後就再也沒有開過演唱會，如今她走出陰影，除了上節目，也將首次登上金曲舞台開唱，預告會在典禮上演唱10首YouTube點擊率破億的夯歌，其中也包括她創作的《光年之外》，由於鄧紫棋過去從未入圍金曲獎，也沒有參加過金曲獎頒獎典禮，她此次表演更是格外受注目。

▲▼柚子和蔡旻佑將搭檔演出。（圖／台視提供）

9.柚子蔡旻佑組「柚佑」唱國民歌

每年金曲獎幾乎都會邀請一組非華語的藝人，今年邀請到曾兩度來台開唱、出道20年的「日本國民天團」柚子YUZU，與蔡旻佑搭檔，合力演出柚子YUZU的代表作《光榮之橋》，蔡旻佑則擔任鋼琴伴奏，本次表演也是柚子YUZU與台灣藝人合作的初體驗，《光榮之橋》在2004年推出時就被日本NHK電視台選為雅典奧運轉播的官方主題曲、2017年也成為第69屆日本紅白歌唱大賽的壓軸歌曲，被粉絲視為日本國民流行曲之一。

▲才出一張專輯就入圍六項大獎的ØZI相當被看好。（圖／中華音樂人交流協會提供）

10.嘻哈、樂團有望掃獎？

今年金曲獎除了為人所知的主流歌手，也多了不少嘻哈、獨立樂團生力軍，包括饒舌掛的大支、入圍金曲歌王、金曲新人等六獎的ØZI、首次入圍金曲歌王的Leo王、入圍金曲新人的Karencici；而在獨立樂團上，則有美秀集團、The Fur.、厭世少年入圍新人，足見今年入圍名單上確實相當多元化，屆時開獎結果如何，也讓觀眾都相當關注。

▲許富凱已是第六次入圍台語歌王。（圖／資料照／記者李毓康攝）

11.六度入圍台語歌王許富凱能否成功摘獎

台語小天王許富凱今年是第六次入圍金曲台語男歌手獎，他過去都和金曲獎擦而過，因此今年早有許多粉絲已開始幫他集氣，盼他能順利摘金，而今年和他一起入圍的則有前輩流氓阿德、康康、饒舌掛的大支、偏獨立派的廖士賢，競爭也是相當激烈。