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楊丞琳喝到斷片媽媽受驚　曝王心凌驚人酒量

記者蔡琛儀／台北報導

高雄啤酒音樂節自7月5日起一連三日，於高雄夢時代對面廣場登場，上週才剛結束「青春住了誰」世界巡迴演唱會南寧站的楊丞琳，擔任音樂節首日壓軸表嘉賓，更是全心籌備演出，「真的很開心可以跟大家一起同樂，很久沒參與像音樂節這類的商演，因為『青春住了誰』巡演不會再回到台灣，所以我很珍惜有任何演出機會。」

▲ 楊丞琳。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲▼楊丞琳將擔任高雄啤酒節首日壓軸嘉賓。（圖／寬寬整合行銷提供）

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▲ 楊丞琳。（圖／寬寬整合行銷提供）

楊丞琳自曝酒量好壞的差異，必須依據當時身邊是什麼人，而有直接關係，「如果身邊都是我熟悉安心的朋友，我酒量就會非常差。但如果今天處於一個陌生的環境，周遭也大都是陌生人，酒量會特別好。」她解釋：「我會靠意志力ㄍㄧㄣ出千杯不醉的酒量。」

楊丞琳自認膽子大，不靠喝酒壯膽，酒醉從未做過瘋狂的事，坦言自己沒有偶像包袱，但出門在外會避免酒醉失態，也呼籲大家在外喝酒一定要小心注意，「尤其是喝酒時總是難以預料會有什麼狀況，所以當我處於有酒精的情況下，都會盡量讓自己維持一個沒有喝酒的樣子，都是等回到家才會顯現出醉態。」

▲▼楊丞琳、王心凌。（圖／翻攝自微博／王心凌）

▲楊丞琳讚王心凌酒量很好，也很會品酒。（圖／翻攝自微博／王心凌）

她偶爾會和好友相聚小酌怡情，身邊也有品酒達人，她形容自己酒後像是一隻「煮熟的蝦子」，大爆好友王心凌酒量非常好，臉都不會紅，「心凌也很會品酒，她是一個很好的酒伴。」反虧自己是不合格的酒伴，「因為當心凌想要小酌的時候，我可能配合度就很低。」

被問起酒後糗事，她自曝曾喝到斷片，「某次朋友家入厝趴時，遇到很會追酒的朋友，要求大家要一次乾完三杯紅酒，我喝完瞬間失憶，那時候我被女生朋友揹回家時還嚇到來開門的媽媽，因為很不像我會發生的情況。」

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