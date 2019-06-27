鼓鼓鬆口結婚在這時間點！　喊話：把夢想放在未來的家庭

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓今天出席全聯公益活動，宣傳以公益商品為預購主軸的平台，讓社福單位能有一個平台販售弱勢團體所親手製作的食品，增加他們曝光度及增加收入，其中有不少甜點、辣醬等，他笑說最想吃吃看辣醬，「今天這種天氣很適合吃火鍋再沾辣醬，或是吃麵配沾醬。」他透露很久以前曾手作餅乾、海綿蛋糕追女生，還詳細講解怎麼做蛋糕。

▲鼓鼓今天出席公益活動。（圖／記者蔡琛儀攝）

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今天最大條的娛樂新聞莫過於宋仲基和宋慧喬宣布離婚，震驚亞洲演藝圈，向來關心時事的鼓鼓也有看到這件事，「我自己覺得這是別人的事情，但他們看起來很peace，我覺得蠻好的，各自知道各自要什麼很棒。」他坦言身邊的人若感情出狀況，自己也不會太過關心，但這些事情絲毫不影響他對婚姻的想法，出身單親家庭的他，聽得出來對結婚仍有憧憬，「如果原生家庭不一定是自己想要的樣子，我更鼓勵大家可以積極點，如果你原生家庭沒那麼好，就把夢想放在未來的家庭，把那份藍圖實現出來。」

和緋聞女友大元戀情「穩傳」4年多的他，被問到何時要實現「藍圖」，低頭大笑說：「發完這張專輯再看看，之後會怎麼樣吧！」

鼓鼓最近都在忙著籌備新專輯，目前專輯所有歌曲的歌詞都已完成，預計今年推出，他坦言這張專輯和上張極為不同，把自己心裡想講的故事都說出來，包括自己家裡的故事，最近壓力則來自於怕自己想說的話，無法在專輯中有限時間內說完，而他也透露自己一直以來是個記憶力超好的人，身邊人說過的一句話、甚至早上做的夢，「我今天就夢到一個長得壞人臉的小孩要殺我，我一直用電玩密技想要打敗他，但一直沒辦法，很累。」

他也有在關注今年金曲獎，坦言最希望Leo王和ØZI得獎，「如果是Leo王得獎一定會歡呼，ØZI是之前透過朋友介紹認識，覺得這個人很棒。」