艾怡良金曲前大失眠　最想摸蔡依林皮膚「看起來好滑」！

記者蔡琛儀／台北報導

2918年度十大專輯暨單曲日前公布，今天舉辦頒獎典禮，該獎向來被視為金曲獎風向球，而十大專輯得獎名單，呼聲很高的蔡依林、艾怡良皆榜上有名，艾怡良說，覺得蔡依林不管是音樂、造型，都是金曲「示範組」代表，還笑說很想摸摸看Jolin的手臂，「她的皮膚看起來好滑！」

▲▼艾怡良和陳建騏出席2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

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艾怡良這個禮拜因為金曲獎即將到來，太過興奮而失眠，只要一聽到有人跟她說「加油」、「勢在必得」就會非常緊張，今年她最希望合作三張專輯的陳建騏可以拿下最佳專輯製作人獎，自己則是最佳作曲人獎。此外她也早已備好金曲戰袍，預告「該看到的地方都會看到，不該看到的會黏好。」

而首次入圍金曲歌后的孫盛希，最注重就是當天的儀態夠不夠端莊、外型漂不漂亮，但她前幾天到大陸巡演不小心貪吃，小腹又跑出來，準備明天要再去運動「惡補」。金曲獎當天她的爸爸、弟弟、姑姑、表兄弟都會到場陪她，男友則因為當天有工作在身，無法在台灣陪她，「就有一點可惜吧，畢竟他也是一路陪我走過來，支持我的工作，所有狀態他都一起陪伴著，蠻感謝他的。」

▲孫盛希出席2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

十大專輯包含：孫盛希《希遊記》、廖士賢《西部》、蔡依林《Ugly Beauty》、艾怡良《垂直活著，水平留戀著》、ØZI《ØZI: The Album》、謝震廷《愛麗絲》、落差草原 WWWW《盤》、陳奕迅與Duo Band《L.O.V.E.》、林憶蓮《0》。

十大單曲則同時鼓勵創作者和演唱人，包含：HUSH《對等關係》（詞：HUSH／曲：HUSH）、eason and the duo band《海裡睡人》（詞：盧凱彤／曲：盧凱彤、孫偉明）、許茹芸《花粉症》（詞：葛大為／曲：徐佳瑩）、李宗盛《新寫的舊歌》（詞：李宗盛／曲：李宗盛）、陳昇《雨晴》（詞：陳昇／曲：陳昇）、魏如萱〈Don't cry Don't cry〉（詞：魏如萱／曲：魏如萱）、艾怡良《Forever Young》（詞：艾怡良／曲：艾怡良）、盧廣仲《幾分之幾》（詞：盧廣仲／曲：盧廣仲）、蔡依林《玫瑰少年》（詞：蔡依林、五月天阿信／歌詞協力：陳怡茹／曲：剃刀蔣、蔡依林）、陳綺貞〈傷害〉（詞：陳綺貞／曲：陳綺貞）