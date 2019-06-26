ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

艾怡良金曲前大失眠　最想摸蔡依林皮膚「看起來好滑」！

記者蔡琛儀／台北報導

2918年度十大專輯暨單曲日前公布，今天舉辦頒獎典禮，該獎向來被視為金曲獎風向球，而十大專輯得獎名單，呼聲很高的蔡依林、艾怡良皆榜上有名，艾怡良說，覺得蔡依林不管是音樂、造型，都是金曲「示範組」代表，還笑說很想摸摸看Jolin的手臂，「她的皮膚看起來好滑！」

▲▼2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮，艾怡良、孫盛希、盧廣仲、ØZI、許茹芸、陳建騏、葛大為。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼艾怡良和陳建騏出席2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮，艾怡良、孫盛希、盧廣仲、ØZI、許茹芸、陳建騏、葛大為。（圖／中華音樂人交流協會提供）

艾怡良這個禮拜因為金曲獎即將到來，太過興奮而失眠，只要一聽到有人跟她說「加油」、「勢在必得」就會非常緊張，今年她最希望合作三張專輯的陳建騏可以拿下最佳專輯製作人獎，自己則是最佳作曲人獎。此外她也早已備好金曲戰袍，預告「該看到的地方都會看到，不該看到的會黏好。」

而首次入圍金曲歌后的孫盛希，最注重就是當天的儀態夠不夠端莊、外型漂不漂亮，但她前幾天到大陸巡演不小心貪吃，小腹又跑出來，準備明天要再去運動「惡補」。金曲獎當天她的爸爸、弟弟、姑姑、表兄弟都會到場陪她，男友則因為當天有工作在身，無法在台灣陪她，「就有一點可惜吧，畢竟他也是一路陪我走過來，支持我的工作，所有狀態他都一起陪伴著，蠻感謝他的。」

▲▼2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮，艾怡良、孫盛希、盧廣仲、ØZI、許茹芸、陳建騏、葛大為。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲孫盛希出席2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

十大專輯包含：孫盛希《希遊記》、廖士賢《西部》、蔡依林《Ugly Beauty》、艾怡良《垂直活著，水平留戀著》、ØZI《ØZI: The Album》、謝震廷《愛麗絲》、落差草原 WWWW《盤》、陳奕迅與Duo Band《L.O.V.E.》、林憶蓮《0》。

十大單曲則同時鼓勵創作者和演唱人，包含：HUSH《對等關係》（詞：HUSH／曲：HUSH）、eason and the duo band《海裡睡人》（詞：盧凱彤／曲：盧凱彤、孫偉明）、許茹芸《花粉症》（詞：葛大為／曲：徐佳瑩）、李宗盛《新寫的舊歌》（詞：李宗盛／曲：李宗盛）、陳昇《雨晴》（詞：陳昇／曲：陳昇）、魏如萱〈Don't cry Don't cry〉（詞：魏如萱／曲：魏如萱）、艾怡良《Forever Young》（詞：艾怡良／曲：艾怡良）、盧廣仲《幾分之幾》（詞：盧廣仲／曲：盧廣仲）、蔡依林《玫瑰少年》（詞：蔡依林、五月天阿信／歌詞協力：陳怡茹／曲：剃刀蔣、蔡依林）、陳綺貞〈傷害〉（詞：陳綺貞／曲：陳綺貞）

推薦閱讀

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

愛紗爆「離婚後性情大變」！　翻臉踢開20年經紀人…留下巨額債務

愛紗爆「離婚後性情大變」！　翻臉踢開20年經紀人…留下巨額債務

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

阿嬌婚後半年「胖一圈」飄孕味　下台秒換平底鞋…經紀人揭真相

阿嬌婚後半年「胖一圈」飄孕味　下台秒換平底鞋…經紀人揭真相

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

《復仇者4》鋼鐵人女兒遭霸凌！　拍片求饒「我只有7歲」超齡心聲逼哭網

《復仇者4》鋼鐵人女兒遭霸凌！　拍片求饒「我只有7歲」超齡心聲逼哭網

Apple泳裝「側身邪惡視角」曬水滴美胸！　3處挖空網看呆：真的美

Apple泳裝「側身邪惡視角」曬水滴美胸！　3處挖空網看呆：真的美

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

愛紗爆「離婚後性情大變」！　翻臉踢開20年經紀人…留下巨額債務

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚

80萬粉網紅Etika「抱歉背叛你們」橋上留遊戲手把失蹤　5天後尋獲⋯已成遺體

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

阿嬌婚後半年「胖一圈」飄孕味　下台秒換平底鞋…經紀人揭真相

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金曲獎, 金曲30, 2019金曲獎, 第30屆金曲獎, 艾怡良, 蔡依林, 孫盛希

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林韋君、徐潔兒《海豚灣戀人》成閨蜜！16年了凍齡都沒變
  2. 斷開情感專家男友！　卡蜜拉「與尚恩曼德斯貼身熱舞後」終結1年情
  3. 大S踩到地雷！小S爆氣「偷用我梳子」　她下一秒高EQ反應超暖
  4. 明華園媳婦宿命！孫翠鳳嫁女兒「蜜月假只有一天」
  5. 許茹芸金曲慘槓龜找老公呼呼　盧廣仲靠唸力制王彩樺
  6. 金志遙開副業　竟因曾從屋頂摔下撞到頭凹
  7. S.H.E金曲合體演出　田馥甄預告「不擔心收視率」
  8. BY2出道11年罕見頂「眉上齊瀏海」！　拼重新出道…新造型曝光
  9. 出道30年上場狂發抖　何篤霖《舞力》跳進小巨蛋
  10. 《歡樂頌》王子文「被喊媽」爆已生子！　出道13年「唯一舊愛是賈乃亮」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366