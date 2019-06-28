《名偵探柯南》劇場版有新角色？4歌手X動畫組合歌迷都瘋了

文 /haji

當看到自己喜歡的歌手為自己喜歡的動畫唱主題曲，尤其是當歌手被做成動畫角色時，粉絲們一定會忍不住想要將周邊全部搜刮下來。近幾年來這種「歌手搭動畫」的合作模式越來越多了，今天就帶你來看看4組近期有名「歌手搭動畫」的組合吧！

放浪新世代 from 放浪一族 / 《きみと、波にのれたら》

曾經執導過《春宵苦短，少女前進吧！》的湯淺政明，在今年推出了全新動畫電影《きみと、波にのれたら（暫譯：若能與你共乘波浪）》，並找來了放浪新世代 from 放浪一族，製作主題曲〈Brand New Story〉，在歌曲MV當中，所有的成員都被畫成「湯淺政明風格」的角色，不僅大秀腹肌好身材，還畫出他們在海上衝浪的模樣，帥氣程度讓許多粉絲敲碗：「希望出一部以他們為主角的動畫！」

SEKAI NO OWARI / 《瑪麗與魔女之花》

曾在宮崎駿手下做過動畫的米林宏昌，於2017年執導他的第一部動畫長片《瑪麗與魔女之花》，上映後即在日本開出超過30億的票房成績，電影主題曲則找來樂團SEKAI NO OWARI寫曲〈RAIN〉，並在發售實體單曲時，於封面畫上了SEKAI NO OWARI 4位成員穿戴著魔法師服的版本，可愛的模樣讓許多人覺得「毫無違和感」。

登坂廣臣 / 《名偵探柯南：紺青之拳》

《名偵探柯南》在今年迎來系列作第23部電影《名偵探柯南：紺青之拳》，找來了三代目 J SOUL BROTHERS from 放浪一族的登坂廣臣，量身打造主題曲〈BLUE SAPPHIRE〉，而單曲封面畫上了「青山剛昌風格」的登坂廣臣，除了畫出讓他手上拿著電影主題所講的「藍寶石」外，連登坂廣臣右眼底下的痣都畫了上去，精心程度讓粉絲大讚：「這張單曲一定要收藏！」

愛繆 / 《蠟筆小新：新婚旅行~散失的廣志~》

創作歌手愛繆年初時與《蠟筆小新：新婚旅行~散失的廣志~》電影合作，配合劇情撰寫主題曲〈春日〉，以「家庭之愛」為主軸，描寫出野原一家的故事，感動不少人。《蠟筆小新》官方也推出以愛繆為原型的動畫角色，讓系列周邊商品充滿Q版的「小新愛繆」！

《蠟筆小新》系列電影在過去也曾與許多歌手合作，像是柚子、高橋優等人，都推出過動畫人物，這也讓許多喜歡《蠟筆小新》的粉絲們，多了一份「希望有天自己所喜歡的歌手能跟《蠟筆小新》合作」的期待感。這種「歌手搭動畫」的合作模式，不僅讓粉絲買的開心，動畫公司也賺的歡喜，製造雙贏的局面。