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吳宗憲傳「妙招」　Sandy老外面前喊「我爸是Jacky」下一秒糗了

記者林彥君／台北報導

吳姍儒（Sandy）今（27日）赴宜蘭縣冬山鄉武淵國小，擔任鄉校園公益活動的神秘嘉賓，她重操舊業當起老師，在課堂中爆料老爸吳宗憲教她「妙招」，讓她在外國免於被欺負，當時吳宗憲要她對外說：「My dad is local king , Jacky！」結果外國人誤以為是成龍「Jacky Chan」，態度變超親切，讓她哭笑不得。

▲▼Sandy。（圖／friDay提供）

▲Sandy到學校教英文。（圖／friDay提供）

Sandy擁有美國華盛頓大學的高學歷，她也回憶起先前在美國唸書時，初期英文其實很弱，第一年幾乎在誤會和誤解中度過，後期又開始面對文化隔閡與考試壓力，其實算是一路跌跌撞撞地成長，花了好一段時間適應全英文的日常生活。

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▲▼Sandy。（圖／friDay提供）

▲Sandy。（圖／friDay提供）

儘管Sandy練得一口流利英文，自認外貌不是外國人眼中的美女，因此在國外生活時，吸引到的都是各國ABC，所以沒有太多豔遇經歷，不禁大嘆：「有夠可惜！」Sandy剛畢業回國時，曾考取教師執照，在國中教書當老師，還同時兼職英語家教，現在在演藝圈雖專心以主持為本業。

Sandy年紀輕輕就在演藝圈中發光發熱，更是金鐘獎「最佳綜藝節目主持人」，是史上最年輕的得主，Sandy近期又有新挑戰，將要出書，主題是有關於女生、女人，也關於成長、身心靈健壯的話題。
 
▲▼Sandy。（圖／friDay提供）

▲Sandy教英文。（圖／friDay提供）

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吳宗憲, 憲哥, 吳姍儒, Sandy

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