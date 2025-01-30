記者張筱涵／綜合報導

南韓女團fromis_9於29日登上《2024 MBC歌謠大祭典》舞台，演出歌曲〈Supersonic〉，這場表演是她們以8人完整體的最後一次演出，成員白知憲和李彩煐最後忍不住流下了淚水，令粉絲也感到相當不捨。

▲fromis_9出道於2018年。（圖／翻攝自X／realfromis_9）



fromis_9於2024年底結束與所屬公司Pledis Entertainment的專屬合約，正式宣告團體活動告一段落。成員宋河英、朴池原、李娜炅、李彩煐和白知憲於27日傳出已簽約新經紀公司ASND（어센드），未來計劃仍在進行中，而李賽綸、盧知宣及李瑞淵則選擇展開個人發展。

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在《2024 MBC歌謠大祭典》的舞台上，fromis_9帶來重新編曲的〈Supersonic〉展現精湛的刀群舞，白色服裝的純潔形象更襯托告別的情感。然而，在表演接近尾聲時，白知憲因情緒激動落下淚水，李彩煐也掩面轉身，叫現場觀眾和粉絲都相當不捨。

▲在fromis_9表演期間，可以看見一名女粉舉著手燈哭泣。（圖／翻攝自YouTube／MBCkpop）



▲fromis_9結束表演後，白知憲和李彩煐都忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／MBCkpop）



〈Supersonic〉表演在YouTube公開後，短時間內累計超過17萬次觀看，留言區中全是鼓勵的留言，「讓大家知道這不是結束，而是新的開始」、「原本一直忍著淚水，看到中間拍到在哭的一位歌迷，我也忍不住哭了出來」、「冬天版編曲已經很感人了，中間還穿插了歷年歌曲的重點舞蹈，真的非常感動」。

fromis_9的完整體表演雖然告一段落，但她們的音樂與演藝之路仍在延續。無論是選擇新團體發展的五名成員，或是開啟個人旅程的三名成員，她們的才華將繼續為舞台注入光彩，書寫屬於自己的全新篇章。