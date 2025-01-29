Sandy結婚三週年放閃了！　「同框老公拍人生四格」甜蜜畫面曝

記者王靖淳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）2022年宣布嫁給圈外男友王先生，婚後生下一對兒女，已許久未在社群公開放閃的她，今（29）日大年初一罕見曬出與老公在年前拍攝的人生四格照，並在文中甜蜜分享結婚三週年的真實感受。

▲Sandy曬四格照放閃老公。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

照片中，Sandy身穿白色蕾絲上衣，對鏡頭露出燦爛微笑並俏皮眨眼，展現活潑可愛的一面。她和老公時而相視而笑，時而親密地依偎在一起，眼神流露出一股溫柔與默契，散發濃厚的幸福感，這組照片完美捕捉夫妻倆自然互動的幸福瞬間，從搞怪、甜蜜到溫馨，呈現出他們在婚姻生活中的不同面貌。

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▲Sandy大年初一曬夫妻合照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy在文中分享，大年初一夫妻倆迎來結婚三週年，因此特別在年前與老公拍攝一組復古的人生四格照，紀錄這段婚姻旅程。她透露，當天不只趕場參加兩場婚禮，還接受老公的安排體驗「撕拉片」，她形容這樣的拍攝方式，就像婚姻一樣，「先往前推進，其他再說。」

▲Sandy寫下結婚三週年的感受。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

談到婚姻生活，Sandy幽默透露，自己最愛用「過來人」的身分告誡大家：「不要過來！」她表示雖然婚姻中有許多「Yes」和「No」，但最多的其實是「Maybe？」她坦言，夫妻間的對話充滿各種疑問，從日常的「吃了嗎？累不累？」到對彼此的懷疑「是這樣嗎？不對吧？」甚至還有對生活瑣事的操心「孩子呢？補貨了嗎？」這些問題似乎都有標準答案，但那無法定論的「Maybe」，她認為才是真正需要學習拿捏的平衡點。

▲Sandy會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

最後，Sandy感性表示，婚姻不是一步到位的完美，而是一步一步慢慢累積，「要是一個不小心過關了，那就滿心感謝、眼神熾熱地彼此肯定兩句，走一步真的算一步，每一步都算進去，就有機會步步高升。」她認為彼此扶持、相互理解，才是讓關係步步高升的關鍵。