日本5動畫確定2025新一季回歸！　網苦等安妮亞：像在等「熹妃回宮」

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫隨著串流收視時代崛起，更是引爆全球性的人氣。不過當一部新動畫掀起空前矚目同時，何時等到下一季播出，需要製作公司費心打造，因此常讓動漫迷陷入一陣苦等。以下5部日本動畫在粉絲期待下，終於在2025年要帶著新一季回歸了！

我的幸福婚約／第2季／1月6日開播

▲2025年新一季回歸的日本動畫，《我的幸福婚約》打頭陣。（圖／翻攝自X）

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《我的幸福婚約》是顎木亞玖彌創作的輕小說，以大正時代下有奇幻世界存在的背景，描述異能家族傳人齋森美世與久堂清霞的愛情。第一季動畫於2023年播出，在國際串流平台播出期間，收視排名更超越各國真人劇集奪下第一，2024年推出單集特別篇，描述男女主角訂婚後的故事，第2季於2025年1月6日開播。《我的幸福婚約》曾翻拍真人電影，由目黑蓮與今田美櫻主演，動畫劇情進度已經超越真人電影，第2季動畫日媒票選「2025年冬季最想看到的節目」第二名。

藥師少女的獨語／第2季／1月10日開播

▲《藥師少女的獨語》在日本相當受歡迎，被票選2025年最想看到的節目。（圖／翻攝自X）

《藥師少女的獨語》以中國古代後宮為故事舞台，描述精通藥理的「貓貓」誤被綁架賣入王宮，並以試毒宮女之姿，在後宮解決許多事件的過程，動畫第一季自2023年10月播到2024年3月，共24集掀起收視熱潮，2025年1月10日起開播第2季（期），官方強調是連續「2クール」，意即將會播出半年，中間不隔季。第2季女主角因為妃子懷孕，重回後宮擔任試毒宮女，一邊預防著後宮的陰謀，還有新的妃子登場，隨後一連串事件將會動搖國家危機。《藥師少女》在日本相當受歡迎，除了串流收視迴響高，更是日媒票選「2025年冬季最想看到的節目」第一名。

膽大黨／第2季／7月播出

▲《膽大黨》7月播第2季。（圖／翻攝自X）

《膽大黨》是漫畫家龍幸伸在少年Jump+連載的漫畫，2024年10月首度推出第一季動畫，由Science SARU擔任動畫製作，故事取材自日本各地的都市傳說，加上狂放大尺度，以及充滿寓意的畫風，在去年底掀起一波收看熱潮。而製作方宣布今年7月放送第2季（期），小桃、厄卡倫與高速婆婆還要展開新一波的戰鬥。

間諜家家酒／第3季／10月播出

▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》10月播。（圖／翻攝自X）

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》是遠藤達哉在少年Jump+連載的漫畫，背景設定在架空的東西國冷戰時期西國頂尖間諜「黃昏」為了潛入敵方領袖之子的學校，為此偽裝成心理醫生並組建家庭，不料假妻子其實是殺手約兒，領養的女兒安妮亞用有讀心特異功能，3人各自隱瞞真實能力共同生活。該作品已經推出兩季動畫與劇場版，日前宣布第3季將於今年10月播出。距離第2季《間諜家家酒》已經相隔1年多，部分網友更形容等安妮亞像在等「熹妃回宮」（梗取自陸劇《後宮甄嬛傳》），可見期待的程度。

怪獸8號／第2季／2025年內播出

▲《怪獸8號》年內播出。（圖／翻攝自X）

《怪獸8號》是松本直也創作的漫畫，自2020年開始在少年Jump+連載至今，是史上最快達3000萬觀看次數的作品，去年（2024）同步串流平台播出，在全球各國家地區收視排名都在高位。故事描述32歲的怪獸清潔工日比野卡夫卡，意外遭怪物侵蝕，身體變成了一隻怪獸，但是被稱為「怪獸8號」，用怪獸之力拯救市民之後，加入防衛隊展開守護人民的冒險故事。官方宣布將會製作第二季（期），預計2025年播出，在此之前3月28日在日本上映劇場版《保科的休假日》。

▲日本2025年5人氣動畫確定新一季回歸。（圖／ETtoday製圖）

【已宣布製作新一季的動畫】

葬送的芙莉蓮／第2季／製作中

▲《葬送的芙莉蓮》台灣相當轟動。（圖／翻攝自X）

《葬送的芙莉蓮》是由山田鐘人原作、阿部司作畫的漫畫，2023年9月播至2024年3月，描述曾加入打倒魔王隊伍的精靈魔法使芙莉蓮，擁有千年長壽生命，在經歷同伴的逝去後，重新展開新的旅途。動畫在台灣擁有眾多名人熱心推薦，加上台灣發聲台中捷運隨機傷人事件時，勇於和嫌犯纏鬥的長髮男在受訪時，引用漫畫名台詞「如果是欣梅爾的話，也一定會這麼做的」，在台灣、日本引發熱烈迴響。動畫播畢後因一度沒有宣布要製作新一季，引發日網哭求，後來去年下半年終於宣布製作第二季，目前播出日尚未敲定。

咒術迴戰／第3季死滅迴游篇／製作中

▲《咒術迴戰》第3季死滅迴游篇製作中。（圖／翻攝自X）

《咒術迴戰》是漫畫家芥見下下在《週刊少年Jump》發表的作品，描述高中生虎杖悠仁為了拯救學長姊，吞下了詛咒的手指，與「宿儺」這種詛咒和自己合而為一，之後加入了專門培養咒術師的學校「咒術高專」，學習並展開咒術戰鬥，漫畫連載6年已於2024年完結。動畫則是陸續推出2季以及劇場版，第3季「死滅迴游」製作方表示還在製作中。