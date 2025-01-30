記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber界在2024年出現多起感情風波，從短短四天的戀情到雙重出軌風波，充滿反轉與爭議。《ETtoday娛樂星光雲》為您整理了在2024年最受關注的YouTuber感情爭議，一起來一探究竟！

NanaQ：從認愛到分手只花四天

以極簡生活理念走紅的YouTuber NanaQ，在2024年10月17日公開與刺青男友Henry的戀情，並曬出甜蜜合照，並以輕鬆語氣自嘲「乖乖牌女友」。然而，短短四天後，NanaQ便無預警宣佈分手，令網友錯愕；同時，Henry也於Threads發文坦承，兩人因生活習慣差異頻繁爭吵，加上相差10歲的年齡差，使得感情難以持久，更透露早在公開戀情前便有分手念頭，但因試圖磨合而延後決定，最終認為即時止損是對雙方最好的選擇。

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▲NanaQ認愛四天就分手。（圖／翻攝自Threads）

自宣佈分手後，NanaQ開始在社群平台記錄「失戀日記」，提到在戀愛期間，她為迎合對方改變自己，包括刪除曖昧對象聯繫方式、頻繁報備與發合照，仍未能挽回這段感情。此外，NanaQ還指控男方加前任好友、偷看她手機等，並坦言在深夜收到分手訊息，感到相當錯愕，原本以為前任已消失在自己的世界，不過後來卻從新聞上看到對方發布的分手聲明文，「朋友都以為那是我們講好要發的，其實我和你一樣，什麼都不曉得。」對於NanaQ的影片紀錄，Henry則於Threads回應：「終於見識到『遇到我算你倒霉』這句話了。」

▲NanaQ透露分手前就被前任封鎖。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

大書：被前妻毀滅式爆料出軌

Dcard Video團隊成員、知名YouTuber大書在2024年10月捲入外遇風波，其前妻於社群平台發文揭露，她兩年前在深夜發現丈夫手機中的曖昧對話，並透過「抓猴小組」親眼目睹大書與公司新人進入汽車旅館，隨後提出離婚。當晚，大書隨即發文承認婚姻破裂，坦言因自身處理不當傷害了前妻，並宣布將離開Dcard Video，對支持者及團隊成員致歉，強調自己將努力彌補錯誤，並表示現任女友並非公司成員，希望能澄清外界傳聞。

▲大書在兩年前搞婚外情後離婚。（圖／翻攝自大書IG）

後來，事隔近一個月，大書11月在個人頻道上傳影片，針對外遇風波公開致歉。他坦承兩年前的不當行為導致婚姻破裂，並向前妻、受影響的團隊成員及粉絲誠摯道歉，也透露雙方已完成離婚協議，並進行賠償，但坦言金錢無法真正彌補傷害。大書表示，自己已透過離職來反省自身過錯，並感謝仍然支持他的粉絲，強調未來將以行動證明悔意，同時希望透過這段經歷學習成長，為過去的行為負起責任。

▲大書拍片道歉。（圖／翻攝自YouTube）

Ryu&Yuma：十年夫妻雙重婚外情

YouTube頻道「Ryuuu TV」由馬日夫妻檔Ryu、Yuma經營，頻道擁有超過180萬訂閱。夫妻倆在2024年11月驚傳婚變消息，對此，Yuma於發文回應粉絲的關心，表示無法詳細說明目前的情況，並坦言正處於變動中，自己也在等待答案。然而，隨著Ryu的社交媒體貼文突然出現與一位女畫家的協作PO文及「大好き（最喜歡了）」的文字，引發網友討論，Yuma的反應也被猜是Ryu出軌。只是沒想到，事情後來大反轉，女畫家在2024年11月9日發文，指控Yuma先與另一名YouTuber Tommy發生婚外情；而Ryu也在隔天打破沉默，公開證實Yuma和自己的出軌。

▲Ryu、Yuma交往超過十年。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

11月11日，被指是小王的Tommy發文承認自己的錯誤，並解釋沉默兩天的原因是尊重Ryu與Yuma的意願，「「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這，我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。」隨後，Yuma也再次發聲，表示她已經決定如果Ryu在2024年結束前仍未回心轉意，她將宣布退出「Ryuuu TV」；而女畫家則表示，若Ryu打算回頭，自己也會選擇放手。

▲Tommy（左）介入Yuma和Ryu的婚姻。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

超強&Soya：披婚紗前男方劈腿網美

知名YouTuber情侶檔「超強系列」與「Soya手癢計劃」在2024年4月8日宣佈結束了長達4年的戀情，原以為是和平分手，然而，到了5月下旬，Soya突然在Instagram上發佈了一段疑似暗示劈腿的影片，提到「他的筋很軟，我的筋不軟」，並點讚了關於男方劈腿的留言，進一步引發網友熱議。

▲超強和Soya在今年4月分手。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

對此，超強於6月3日在影片中承認了自己的過錯，坦承在交往期間曾劈腿，並與一名短髮女有過親密接觸，他表示對自己所做的事情深感羞愧，並對Soya表達歉意。隨後，石靜（被指是短髮女者）也公開道歉，強調自己與超強並未交往，只是因為這件事才有所聯繫。而Soya則於6月4日發布新影片，表示自己在分手後逐漸從傷痛中走出，並在與大馬YouTuber「湛導」的深聊中找到了情感支持，兩人進而展開戀情。

▲超強承認劈腿。（圖／翻攝自YouTube／超強系列）

▲2024年YouTuber感情風波盤點。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）