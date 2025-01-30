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小孟老師／1月30日星座運勢　天秤桃花朵朵開

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：能力備受依靠

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感情：兩人幸福相伴

財運：調整鎖定目標

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：牡羊

雙子座

工作：建立完善管理

感情：調整相處模式

財運：投資資產保值

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：天蠍

天秤座

工作：細心觀察調整

感情：桃花運陸續來

財運：觀望市場行情

幸運色：黃色

貴人：天蠍

小人：金牛

【土象星座】

摩羯座

工作：加強合作溝通

感情：愛無私地分享

財運：緊抓重生機會

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：雙魚

金牛座

工作：開始恢復安定

感情：和諧共同生活

財運：具有風險意識

幸運色：淡藍色

貴人：水瓶

小人：牡羊

處女座

工作：增強組織架構

感情：放棄舊有關係

財運：制定長期目標

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：巨蟹

【水象星座】

雙魚座

工作：放下心中恐懼

感情：成為伴侶依靠

財運：提高分析能力

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：天秤

天蠍座

工作：熟悉掌握業務

感情：扛起伴侶心情

財運：降低破財風險

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：射手

巨蟹座

工作：拓展發展領域

感情：受到家人祝福

財運：謹慎規避風險

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：處女

【火象星座】

獅子座

工作：堅持團體原則

感情：漸漸感到輕鬆

財運：平和心好運氣

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：金牛

射手座

工作：踩緊油門前進

感情：面臨情感考驗

財運：投資需有耐心

幸運色：金色

貴人：處女

小人：魔羯

牡羊座

工作：提高運作效率

感情：走過難忘歲月

財運：適時調整策略

幸運色：淡藍色

貴人：巨蟹

小人：金牛

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