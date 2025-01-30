李多慧開卡給父母「驚人額度曝光」！去年狂被爆是非　首吐真實心聲

記者孟育民／專訪

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，憑藉甜美笑容及迷人舞姿擄獲台灣粉絲的心，從樂天桃猿轉隊至味全龍之後，人氣更上層樓。她接受《ETtoday星光雲》談及過年計劃，「回韓國跟家人一起吃飯，應該會休息個3、4天就回台灣工作，台灣的過年很長，韓國的比較短。」更透露每年都會包紅包給父母，「去年的時候包3萬台幣，今年還不知道，我有預計要包給爸媽比較再多一點。」

▲▼李多慧接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者周宸亘攝）



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李多慧一沒工作就會回到韓國陪伴家人，名符其實是個孝女，她甚至幫父母辦了一張信用卡，額度高達台幣50萬。被問到家人刷卡有需要先問她嗎？她霸氣回答：「不用！」認為父母不會亂花錢，但如果真的有想買的東西也可以直接買。

李多慧光是去年就台韓來回超過15趟，不過她並沒因此感到疲憊，「現在已經完全適應，去年會覺得來台灣很像在旅行，但現在台灣就很像我的第二個故鄉，我就是回家。」她去年也在台灣租房子，早就融入這裡的生活，不但騎著車在各處趴趴走，甚至環島旅遊，日子過得相當充實。

▲▼李多慧日子過得充實。（圖／記者周宸亘攝）

然而李多慧一個人在外地工作，也因人紅是非多，去年爆出不少新聞，但她並沒有因此被打擊，樂觀地說：「我心情不好一定會泡澡，泡澡完全不看手機，就聽音樂、跟家人聊天。」

面對網路上的酸民，她依舊正面表示：「我不會不開心，他們不喜歡我，我也不會討厭他們，他們也是關注我，如果我更加努力，他們會不會就喜歡我了呢？我想到這點就會更加賣力。」被問到家人是否會擔心？她說：「家人因為在國外難免擔心，我就會跟他們解釋，他們也來過台灣，看到很多好人，看過之後也就沒那麼擔心了。」

▲▼李多慧樂觀看待網路酸民。（圖／記者周宸亘攝）

最後，提及2025年的計劃，李多慧表示：「去年我有去台灣很多地方旅行，今年我也希望可以到沒去過的地方探索。」她說今年也想挑戰演戲，希望可以有更多不一樣的樣貌跟大家見面，「目前還沒收到劇本，希望可以跟我的性格一樣，活潑可愛的角色，感情戲也可以。」

▲▼李多慧現身《ETtoday》，幫辛苦上班的同事加油應援。（圖／記者周宸亘攝）



