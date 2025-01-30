劉在錫拿下SBS第20座大賞！　坦承「意想不到」感謝2節目團員

記者張筱涵／綜合報導

南韓主持界天王劉在錫在「2024 SBS演藝大賞」中拿下大賞，這是他生涯第20次獲此殊榮，再次展現其無可撼動的地位。

▲劉在錫拿下2024 SBS演藝大賞的大賞。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）



「2024 SBS演藝大賞」原定於去年12月31日舉行，因濟州航空事故而延期。今年的大賞提名者包括劉在錫、全炫茂、申東燁、李尚敏、徐章勳、李賢怡及金鐘國（金鍾國），最終由劉在錫拔得頭籌。

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劉在錫上台致詞，除了感謝家人外，更感謝《Running Man》和《只要有空，》的製作團隊、成員和來賓，並感慨地說：「2005年我首次獲得大賞，今天已經是第20次，從未想過會有這樣的一天。」自2004年開始參與SBS週日綜藝節目，至今已經22年：「這一切都要感謝觀眾的支持，未來我會繼續努力，為大家帶來更多歡笑。」

除了劉在錫獲得大賞，《Running Man》榮獲「最佳人氣節目獎」，《Running Man》的導播崔亨仁在致詞中表示：「16年來能夠一直受到觀眾喜愛，意義非凡，感謝大家的支持。」

劉在錫幽默地將《Running Man》比喻為「經典車型」，強調節目需要更多的「燃料和維修」，並感謝製作團隊的努力：「沒有他們，就沒有今天的《Running Man》。」