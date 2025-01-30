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李唯楓錄影一半「射出濃稠鼻涕」！屈中恆假牙噴出　藝人3大社死瞬間

記者王靖淳／綜合報導

綜藝節目的錄製過程中，藝人們常面臨各種無法預料的突發狀況，這些出糗瞬間不只考驗藝人的應變能力，也為觀眾帶來意想不到的笑料。然而，這些插曲往往在節目播出後成為網路話題，不只替節目增加話題性，同時也展現藝人們面對尷尬情況時的幽默和風度。以下整理出3大錄影時的突發狀況，從跌倒、突如其來的噴鼻涕到假牙意外脫落都上榜。

▲▼錄影3大超糗瞬間（圖／王靖淳製圖）

▲錄影3大超糗瞬間。（圖／王靖淳製圖）

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1.屈中恆錄影噴假牙

屈中恆日前參與節目《天才衝衝衝》錄製，不過卻在答題過程中疑似因為太激動，而讓假牙噴出，嚇得他趕緊用手捂住嘴巴。透過節目在官方社群PO出的片段可見到，屈中恆身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，他戴著一副耳罩式耳機，正在參與節目中的遊戲環節。當屈中恆看著主持人曾國城的嘴型準備答題時，除了張大嘴巴做出誇張的表情之外，假牙也在此時從嘴巴噴出，畫面相當滑稽逗趣，一旁的主持人及來賓在見狀後也紛紛被此舉逗樂笑翻。

▲屈中恆錄影一半假牙噴出。（圖／翻攝自Facebook／天才衝衝衝）

▲屈中恆錄影一半假牙噴出。（圖／翻攝自Facebook／天才衝衝衝）

2.李唯楓錄影噴鼻涕

李唯楓日前參與節目《小姐不熙娣》錄製，與啦啦隊LuxyGirls合作熱舞，不過卻在接受訪問的過程中，無預警噴出一串鼻涕，令在場所有人見狀後都被逗得哈哈大笑。當時李唯楓準備反駁主持人小S虧他「你現在跟這些漂亮女生跳舞，大家就會覺得你很噁啊！」一條鼻涕意外從他鼻孔流出，畫面相當滑稽逗趣，事後該畫面更被節目回放並做成哽圖，掀起不小討論。

▲▼李唯楓。（圖／翻攝自Instagram／cokeccle1124）

▲李唯楓錄影一半噴鼻涕。（圖／翻攝自Instagram／cokeccle1124）

3.于美人錄影跌倒

于美人日前參與節目《綜藝大熱門》錄製，當時她在玩跳格子，不料過程中卻疑似重心不穩而跌到一旁，還不慎撞到頭部，主持人們見狀後都紛紛上前關心及攙扶她。于美人事後也在社群公開跌倒影片，透過她分享的畫面可見到，她跌坐在地上，臉上露出驚訝又帶點戲劇化的表情，同時也在文中表示，希望以此影片鼓勵大家正面面對困難和挑戰，「跌倒沒關係～我們要擁抱跌倒的經驗，鼓起勇氣重新站起來！」

▲▼于美人錄影跌倒。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

▲于美人錄影跌倒。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

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