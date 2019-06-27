范冰冰分手早有端倪！　范丞丞「對李晨稱呼變了」洩情斷時間點

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰與男友李晨27日共同在微博上發出聲明，宣布分手，讓眾人震驚不已，不少粉絲都直呼難以置信，不過也有網友指出，其實兩人分手早有端倪，而關鍵線索就是在女方弟弟范丞丞生日時，對李晨的稱呼已經變了。

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▲范冰冰、李晨分手一事，在范丞丞生日時已有端倪。（圖／翻攝自微博／李晨、范丞丞）

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范丞丞在6月16日歡度19歲生日，當時許多圈內好友也紛紛在微博上PO文送上祝福，其中也包括李晨，當時李晨在他的生日發文底下寫道：「19歲的小大人生快（生日快樂），堅持理想，福西西。」當時范丞丞在底下回應：「謝謝晨哥，我會加油的。」

▲范丞丞稱呼李晨為「晨哥」。（圖／翻攝自微博／范丞丞）

有網友指出，過去范丞丞對李晨的稱呼原是「姐夫」，但在該則回應中，他卻稱呼對方為「晨哥」，如今看來范冰冰與李晨的感情當時似乎就已經出現了問題，不少網友也紛紛在底下附合：「去年范冰冰出事，不是就有傳出兩人分了嗎，現在看來應該就是了」、「看起來是很早就分了」，不過也有部分的人認為，范丞丞只是一句隨口稱呼，並未帶有特別涵義，「分了就分了，現在大家各自安好就行，什麼時候分開的有那麼重要嗎」一來一往意外掀起不少熱議。

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