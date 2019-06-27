ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范冰冰分手早有端倪！　范丞丞「對李晨稱呼變了」洩情斷時間點

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰與男友李晨27日共同在微博上發出聲明，宣布分手，讓眾人震驚不已，不少粉絲都直呼難以置信，不過也有網友指出，其實兩人分手早有端倪，而關鍵線索就是在女方弟弟范丞丞生日時，對李晨的稱呼已經變了。

►點我看更多【范冰冰、李晨分手】相關新聞

▲范冰冰、范丞丞。（圖／翻攝自微博／李晨、范丞丞）

▲范冰冰、李晨分手一事，在范丞丞生日時已有端倪。（圖／翻攝自微博／李晨、范丞丞）

請繼續往下閱讀...

范丞丞在6月16日歡度19歲生日，當時許多圈內好友也紛紛在微博上PO文送上祝福，其中也包括李晨，當時李晨在他的生日發文底下寫道：「19歲的小大人生快（生日快樂），堅持理想，福西西。」當時范丞丞在底下回應：「謝謝晨哥，我會加油的。」

▲范冰冰、范丞丞。（圖／翻攝自微博／李晨、范丞丞）

▲范丞丞稱呼李晨為「晨哥」。（圖／翻攝自微博／范丞丞）

有網友指出，過去范丞丞對李晨的稱呼原是「姐夫」，但在該則回應中，他卻稱呼對方為「晨哥」，如今看來范冰冰與李晨的感情當時似乎就已經出現了問題，不少網友也紛紛在底下附合：「去年范冰冰出事，不是就有傳出兩人分了嗎，現在看來應該就是了」、「看起來是很早就分了」，不過也有部分的人認為，范丞丞只是一句隨口稱呼，並未帶有特別涵義，「分了就分了，現在大家各自安好就行，什麼時候分開的有那麼重要嗎」一來一往意外掀起不少熱議。

►點我看更多【范冰冰、李晨分手】相關新聞

推薦閱讀

快訊／李晨認了「從愛人做回朋友」！　范冰冰4年情斷

快訊／李晨認了「從愛人做回朋友」！　范冰冰4年情斷

李晨初次當導演「熬夜23天」　范冰冰心疼：每天燉雞湯給他喝

李晨初次當導演「熬夜23天」　范冰冰心疼：每天燉雞湯給他喝

范冰冰最後一次合體男友「深夜吃火鍋」　開店李晨站C位…3個月後官宣分手！

范冰冰最後一次合體男友「深夜吃火鍋」　開店李晨站C位…3個月後官宣分手！

李晨毀婚范冰冰！　才許誓言「咱們一起渡過去」…不到1年背棄承諾

李晨毀婚范冰冰！　才許誓言「咱們一起渡過去」…不到1年背棄承諾

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

2年前李晨下跪求婚...逼哭范冰冰！預約張鈞甯當伴娘：不准比我早結婚

2年前李晨下跪求婚...逼哭范冰冰！預約張鈞甯當伴娘：不准比我早結婚

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范冰冰, 李晨, 范丞丞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 本土劇娜美辣翻！45公斤練出川字腹肌　張家瑋E罩杯不縮水
  2. 宋慧喬宋仲基離婚！星座專家點出「這2點爆發」：童話故事很少會成真
  3. 范冰冰：2018年必須生baby！　李晨籌備2億古堡婚禮…「陰陽合約」爆出全毀
  4. 3年前認定李晨「最後一個男朋友」　范冰冰《康熙》放閃畫面遭打臉
  5. 范冰冰分手早有端倪！　范丞丞「對李晨稱呼變了」洩情斷時間點
  6. 《小魔女DoReMi》20年推出限定咖啡店！　最強8菜單「小花奶瓶」大人也能喝
  7. 瑞莎2歲混血女Nika曝光了！「黏媽媽不放手」無尾熊超Q萌
  8. 范冰冰最後一次合體男友「深夜吃火鍋」　開店李晨站C位…3個月後官宣分手！
  9. 孫安佐曝光獄中兄弟合照！　預告揭開「監獄潛規則」
  10. 2年前李晨下跪求婚...逼哭范冰冰！預約張鈞甯當伴娘：不准比我早結婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366