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快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

記者李湘文／綜合報導

藝人范冰冰、李晨宣布分手！2人交往4年，一起走過風波，2017年還盛大求婚成功，27日卻突然同時在微博發文，證實已經從戀人回到朋友，「我們不再是我們。」

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▲▼范冰冰分手。（圖／翻攝自微博）

▲李晨、范冰冰分手。（圖／翻攝自微博）

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范冰冰先一步發文：「人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收穫的愛和溫暖都化為了永恒的力量，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。」

范冰冰文中雖未明說，但李晨隨後迅速轉發，證實已經分手：「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恒的。我們不再是我們，我們依然是我們。」

▲▼李晨回應分手。（圖／翻攝自微博／李晨）

▲李晨證實分手。（圖／翻攝自微博／李晨）

范冰冰進入演藝圈多年，曾經跟李晨屬於同一家公司，但當時沒有太多交集，直到2014年拍攝《武媚娘傳奇》，才因為合作關係，跟對方越走越近。2人離開劇組後一度斷了聯絡，之後才又因為微信擦出火花，2015年5月PO出合照，以簡單的2個字「我們」公開交往，一度轟動整個演藝圈。

▲范冰冰認愛李晨2周年！　告白「我們」藏甜蜜玄機❤（圖／翻攝范冰冰微博）

▲范冰冰4年前以「我們」認愛李晨，如今「我們不再是我們」。（圖／翻攝范冰冰微博）

范冰冰曾甜蜜表示：「李晨是我最後一個男友！」交往以來更是不斷放閃，展現跟對方一起走到最後的決心。2017年9月，李晨趁著范冰冰36歲生日，盛大求婚，準備滿滿的粉紅色蛋糕和玫瑰，下跪拿出戒指，獲得范冰冰含淚同意；然而如今婚沒結成，「我們不再是我們」，令粉絲唏噓。

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李晨求婚現場。（圖／翻攝自《新浪娛樂》、Jersey張馨靈微博）

▲李晨2年前盛大求婚。（圖／翻攝自微博）

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