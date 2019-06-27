李晨初次當導演「熬夜23天」　范冰冰心疼：每天燉雞湯給他喝

記者李欣容／綜合報導

李晨2年前和范冰冰上綜藝節目《天天向上》宣傳首次執導電影《空天獵》，范冰冰為了支持男友，加入主演，更說李晨平時在工作時沒日沒夜，曾23天沒睡好覺，她特別吩咐司機天天都要幫忙買一隻雞，給李晨熬雞湯補身體，李晨任何事都能聽范冰冰的，唯獨當導演這件事他有自己堅持。

▲范冰冰認為李晨工作起來很認真 。（圖／翻攝自YouTube／芒果TV）

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范冰冰眼中，李晨是一位特別認真的人，「他導起戲來像另外一個人，連續工作23個大夜，感覺吃了仙丹，實在沒辦法，我就讓司機師傅每天買雞，熬雞湯，我說你坐一會兒，他非得奔跑到現場。」范冰冰心疼李晨，不希望他再做導演，「夢想完成一次就可以了，他經常問還有好的劇本，還能導演，我說不能！」

▲范冰冰、李晨分手。（圖／翻攝自微博）

當時在節目上，兩人互動自然，雖是第一次同台，但感覺出對彼此的信任和愛，沒想到兩人在今（27日）晚間發文，證實分手，讓不少粉絲心碎。

李晨在微博上寫道：「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恆的。我們不再是我們，我們依然是我們。」

▲范冰冰心疼李晨，不讓他再當導演。（圖／翻攝自YouTube／芒果TV）